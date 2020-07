Laura Escanes se sincera sobre su parto: "Recuerdo gritar que no quería tener hijos nunca más"

Laura Escanes ya ha demostrado en varias ocasiones que no tiene problemas a la hora de sincerarse con sus seguidores. Tanto es así que este jueves compartió una serie de stories respondiendo a las preguntas que suele recibir y en las que destacan las dudas sobre su embarazo o su experiencia como madre primeriza.

La influencer de 24 años recordó el momento en el que llegó al hospital para dar a luz a Roma, su hija en común con Risto Mejide. "Rompí bolsa y tuve que ir al hospital porque el estreptococo me había salido positivo. Así que me tenían que poner antibiótico", avanzó en Instagram.

La instagramer contó que, como no sentía "contracciones regulares ni dolorosas", le inyectaron oxitocina. Sin embargo, la situación empeoró después de unas horas, ya que sintió "contracciones dolorosas de la oxitocina sin la epidural": "Yo me acuerdo de gritar que no quería tener más hijos nunca más".

"Pedí la epidural sobre las ocho de la tarde y como a las diez y media estaba de cuatro centímetros me dijeron que intentara dormir", aclaró, a lo que añadió: "Empecé a empujar antes de que llegara mi ginecóloga porque tenía la sensación de que tenía que ir al baño". Finalmente, todo fue bastante rápido, ya que Roma llegó ocho minutos antes de las doce de la madrugada.

La catalana también respondió a la pregunta de cuál es su peso: "Me he pesado esta tarde, peso 58,2", contestó, aunque quiso aclarar que, a pesar de haber recuperado su peso antes del embarazo, ha experimentado cambios: "Tengo más cadera, tengo una talla más. La 36 depende del pantalón no me entra, antes sí. Ahora hago más una 38 que una 36, tengo flacidez".