La Atención Primaria de Barcelona: "No es que la pandemia nos haya colapsado, ya lo estábamos"

Los Centros de Atención Primaria (CAP) de Barcelona vive momentos difíciles debido a la pandemia de coronavirus, pero, desde los centros, señalan que esta situación no es algo nuevo y que la precariedad en los ambulatorios catalanes lleva años pasando factura.

"Antes de que llegase la pandemia, la situación de la Atención Primaria ya era de una alta precariedad. Hemos estado mucho tiempo sin incremento de presupuesto y con profesionales con cupos muy altos de pacientes", señala Glòria Jodar, enfermera y miembro de la vocalía de Enfermería Familiar y Comunitaria del Colegio de Enfermeras de Barcelona (COIB). "No podemos decir que la pandemia haya colapsado la primaria porque ya lo estaba", añade.

Oriol Rebagliato, médico en el CAP del Gòtic, señala que el problema es que ya faltaba personal antes de la Covid-19: "La Atención Primaria ya estaba infradotada. Hemos ido asumiendo más funciones y el personal, en lugar de aumentar, ha ido reduciéndose".

Asegura que, debido a esta falta de personal, la pandemia ha supuesto dejar de atender otras cuestiones de la forma en la que les gustaría, como las visitas a pacientes con enfermedades crónicas. Además, al CAP del Gòtic se le suma también un problema de falta de espacio por el que llevan luchando desde 2008 y que ahora se ha intensificado al tener que separar el área donde atienden a pacientes con síntomas de Covid-19.

"Todo tiene un límite y el límite será nuestra salud"

"Hay situaciones que nos afectaban a todos antes de la Covid y ahora la pandemia ha supuesto un sobreesfuerzo espectacular. En Barcelona y alrededores ha sido imposible descansar. No nos hemos recuperado del susto y del cansancio", cuenta Jaume Sellarés, vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB). "Todo tiene un límite y el límite será nuestra salud", lamenta Rebagliato.

"Yo entiendo que los pacientes estén enfadados, pero no es culpa de médicos ni de enfermeras. No puede ser que el mensaje de la administración sea de cierta normalidad. Hacemos lo que podemos y la administración debería explicarlo", añade Sellarés.

Meritxell Sánchez, médico de familia en el CAP Besòs y presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària (FOCAP), denuncia que la Atención Primaria "aparece mucho en los discursos, pero a la hora de repartir recursos siempre estamos a la cola".

Reivindican su labor, pese a "no ser tan mediáticos como los hospitales"

Sánchez asegura que la precariedad que vive la primaria no es sólo económica, sino que es "de estructura y de importancia". "Los que toman decisiones parece que piensan que sólo hacemos recetas y bajas, y tenemos una función mucho más importante", apunta.

"Nosotros conocemos al paciente y sabemos por qué enferma o qué necesita. No necesitamos gran tecnología, así que, cuando se recorta, se recorta en personal, que es el corazón de nuestra atención. Si cada vez somos menos, no podemos hacer nuestro trabajo", añade.

Pese a que reivindican que su función no es únicamente hacer de "filtro" para los hospitales, aseguran que, con una situación más favorable, podrían evitar que muchos pacientes llegasen a ellos.

"Si la primaria no funciona, al hospital llegan pacientes que no deberían llegar"

"Si fortalecemos la primaria, los especialistas podrían trabajar con un filtro que funcione bien y todo el mundo se beneficiaría. Si sólo aumenta el presupuesto del hospital, pero no de la primaria, ésta no funciona y al hospital llegan pacientes que no deberían llegar", señala Rebagliato.

Añade que hay estudios que demuestran que, cuanto mayor es la dotación de médicos y otro personal de Atención Primaria, mejor es la salud y la supervivencia de la población. "Estaría bien que lo supieran nuestros representantes", apunta.

Todos coinciden en que la primaria, pese a su importancia, no es tan "mediática" como los hospitales. "Nuestro trabajo no es tan impactante como una UCI o una ambulancia corriendo. No es cuestión de desmerecer a nadie, sino que cada labor tiene su momento y es coordinada para tener la pandemia bajo control", puntualiza Sellarés.

"Yo entiendo que el foco estaba en las UCI el momento más complicado de la pandemia. Pero ya en ese momento, por cada paciente de UCI, había 10 controlados por la primaria que se evitó que pisaran la UCI, y esto no sólo evita un drama, sino también un impacto económico importante", añade.

La situación en Madrid y su Atención Primaria

Sobre la importancia de la Atención Primaria para controlar la pandemia, Sellarés señala que la situación de los ambulatorios catalanes, pese a no ser buena, es más favorable que en Madrid, y que probablemente esto explique, en parte, la diferencia entre los contagios en ambas comunidades.

"Por supuesto, esto no va en detrimento de los profesionales de Madrid, que hacen todo lo que pueden, sino que se debe a la organización. Por ejemplo, a IFEMA se llevaron a muchos médicos de Atención Primaria, cosa que aquí, afortunadamente, no ha pasado", cuenta.

Cambio estructural

Desde el FOCAP, Sánchez defiende que la Atención Primaria necesita un cambio estructural para situarse en el centro y poder hacer un seguimiento de los pacientes, incluso cuando éstos necesitan ir al hospital. Sin embargo, cuenta que, una vez derivan, pierden la posibilidad de "decir nada".

Lamenta que, al ser el sistema de salud catalán un sistema "público-privado", se mueve por "intereses concretos" en los que no está la primaria. "Nuestra razón de ser es reducir las intervenciones innecesarias, y eso es 'anti-mercado'", señala.

"Cuando hubo recortes, se recortó más en la Atención Primaria y, cuando nos fuimos recuperando, se recuperaron más los hospitales"

Para Sellarés, el sistema de salud está muy centrado en los hospitales y eso "se ve en las inversiones". "Cuando hubo recortes, se recortó más en la Atención Primaria y, cuando nos fuimos recuperando, se recuperaron más los hospitales", apunta.

Jodar señala que otro de los cambios que necesita la primaria está en el papel de las enfermeras. Asegura que, igual que "sólo se ve" el trabajo de los hospitales porque la primaria es algo que "no es mediático", ocurre lo mismo en el terreno profesional, donde "siempre sale el médico y no la enfermera, cuando todo pasa por ella".

"En la Atención Primaria, las enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria no tenemos reconocida la categoría", cuenta. Lamenta que, en general, se apuesta poco por la figura de la enfermera, que "ni siquiera podemos hacer una baja laboral", lo que hace que no puedan desarrollar todas sus competencias y "burocratiza" más el sistema.

Esta "burocratización" es otro de los problemas que señala Sánchez, al que ahora se suman todos los justificantes y bajas derivados de la pandemia.

Por su parte, Rebagliato defiende que el sistema sanitario necesita políticas "a largo plazo" y lamenta que, para empezar, la Atención Primaria se trata "de pasada" en las facultades, cuando es "donde acabarán la mayoría de estudiantes". "Parece que venir a la primaria es un castigo. Somos como la hermanita pobre".