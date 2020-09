El PSOE exige que la ampliación de terrazas en Madrid no quite plazas verdes de aparcamiento

El grupo socialista de Madrid se suma a la polémica de la pérdida de plazas verdes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) por la ampliación de las terrazas. Su concejal de Movilidad, Nacho Benito -se estrena este martes en este puesto- es partidario de mantener el número de plazas verdes y reducir las azules, "porque lo contrario es perjudicar a quienes ya han pagado su plaza de residente".

El Ayuntamiento alega que a está compensado esta pérdida de plazas. Según el área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigido por Borja Carabante (PP), "todas las plazas que se concedan se tienen que compensar", por lo que los vecinos "no pierden ninguna plaza", señalan a 20minutos.

No obstante, esta área no aporta datos y apunta la responsabilidad al área de Vicealcaldía (Cs), la que gestiona la Comisión de Terrazas, desde donde se aprobó esta medida hasta finales de año. Estos dicen, que "seguro" habrá un plan pero no es competencia de su área si no de los responsables del SER. Tampoco disponen, aseguran a este medio, de la información de las plazas compensadas por distritos. Eso sí, calculan en 197 las licencias concedidas, lo que se traduce en unas 800 plazas, teniendo en cuenta que los locales ocupan entre dos a ocho espacios aproximadamente.

Más Madrid y Vox, a favor de las medidas

Lo que para el grupo municipal Más Madrid es positivo de cara al ciudadano. "Consideramos que, a pesar de que se ha reducido el número total de plazas de aparcamiento en vía pública, sigue habiendo un número suficiente para la ciudadanía que paga cuotas anuales de aparcamiento", apunta su concejala, Esther Gómez. Y es que, a su juicio, es "necesario replantearse el espacio público en la ciudad debido a esta crisis, por lo que van a apoyar cualquier acción que amplíe aceras, favorezca el encuentro en el espacio exterior y ayude a los ciudadanos y ciudadanas a respetar las distancias de seguridad".

"La desescalada nos demostró que las dimensiones de los espacios destinados para peatones en Madrid son insuficientes, por lo que restar metros cuadrados al automóvil para favorecer que la gente camine y se encuentre en condiciones de seguridad va a ser algo que Más Madrid siempre va a valorar como positivo", añade Gómez.

En esta línea, el grupo municipal Vox apoya la medida iniciada por el gobierno del PP-Ciudadanos. "En esta situación de excepcionalidad y de forma temporal, debido a la crisis social y económica propiciada por el Covid19, estamos a favor de las medidas que permitan a un sector económico tan importante como el del ocio y la hostelería resistir y capear ésta crisis".

La denuncia de los vecinos

Nunca llueve a gusto de todos. Lo que el Ayuntamiento presentó en favor del sector hostelero para frenar sus pérdidas causadas por la Covid, se ha visto frustado por las quejas de los abonados del SER. La ampliación de terrazas a costa de las bandas de aparcamiento ha hecho saltar a los residentes madrileños que dicen no encontrar plazas verdes pese a pagar la cuota mensual. "Las terrazas nos quitan todas las zonas verdes, porque prácticamente no ocupan las azules", señala Teresa (29 años), vecina de Moncloa, que dice haber recibido la misma factura que el mes pasado.