El Ayuntamiento bloquea unas 800 plazas de aparcamiento de residentes para ampliar las terrazas

El Ayuntamiento de Madrid ha concedido, de momento, 197 licencias a hosteleros para que amplíen sus terrazas en las bandas de aparcamiento, las cuales ocupan varias plazas de parking. Según cálculos de este diario, se habrían visto afectadas aproximadamente 800 plazas. Llama la atención que las plazas que ha cedido el Ayuntamiento son mayoritariamente las verdes, que afectan a los residentes del barrio y que se pagan anualmente. Mientras, el Consistorio apenas ha cancelado plazas azules, que son las diseñadas para quienes no viven en la zona y por las que se cobra por hora.

La medida divide a los vecinos de Madrid. Los que ven positiva la ampliación de terrazas a costa de las plazas de aparcamiento y quienes lo encuentran abusivo. Los que piensan que "el hostelero tiene derecho a seguir manteniendo su negocio" y "fomentar las reuniones en los espacios abiertos" y los que encuentran "caótico" aparcar cerca de sus casas al tiempo que el Ayuntamiento sigue cobrando la cuota mensual de residentes.

Luis se suma a la primera corriente. Pese a vivir justo encima de una de estas terrazas le parece una buena medida. “Entiendo que es la manera de que los restaurantes recuperen parte del negocio que han perdido”, dice a sus 46 años. Además, el hostelero "da dinero y puestos de trabajo", insiste.

Luis pasea por Don Ramón de la Cruz. Jorge Paris

Pero Magdalena, que pasea a su perro por esa misma acera, lamenta la iniciativa municipal. “Esto ya está muy mal para la gente que vive aquí y con esto no podemos aparcar ni nosotros ni los que vienen de fuera”. Esta vecina del barrio Salamanca no encuentra “sentido común” al criterio para que los locales opten a un mayor o menor espacio. Y es que, en Don Ramón de la Cruz esquina con Maldonado, más de la mitad de las plazas están capadas por las terrazas, y no todas ocupan lo mismo. “No lo entiendo, una es estrecha y puede aparcar algún coche pero la de al lado ocupa todo el espacio”, señala.

Magdalena se queja del tiempo que se tarda en aparcar en el barrio Salamanca. Jorge Paris

Carmen hace uso del coche a diario y aun así- dice- “no le acabo de ver el problema” a esta medida, que se mantendrá hasta finales de año. “El coche en Madrid no es una prioridad porque hay medios de locomoción. En tiempos de Covid la prioridad social no es el aparcamiento ni la movilidad sino la búsqueda de encuentros seguros al aire libre.

Pilar, de 19 años comparte su opinión. “Aunque sea un problema para aparcar, fomenta las reuniones al aire libre, lo que favorece a que se reduzcan los contagios. Tiene más ventajas que inconvenientes a día de hoy”, señala esta estudiante que transcurre por la calle Fernández de los Ríos, en Moncloa.

Pilar prefiere que los locales cuenten con más espacio en terraza. Jorge Paris

Eso para quien no se vea “fastiado” a diario para buscar un hueco para aparcar. Es el caso de Teresa (29 años) a quien la desesperación le ha llevado a meterse en los foro del Ayuntamiento “para ver si cuentan qué medidas van a hacer para recompensarnos”. Y lo que se encuentra es “un correo con de que nos van a cobrar este mes la cuota”. Por eso esta joven, que entiende que es una opción para sigan abiertos y los vecinos sigamos disfrutando de los bares, pide a cambio que nos cobren menos o poder pasar a utilizar la zona azul. “Antes tardaba un minuto y ahora más de media hora…”, lamenta.

Teresa tarda en aparcar más de media hora por Moncloa. Jorge Paris

Los hosteleros podrán mantener esta ampliación hasta diciembre

"Madrid sigue dando muestra de su apoyo a la hostelería, ha sido la ciudad que ha aplicado medidas favorables al respecto antes que nadie, algunas de ellas ciertamente ambiciosas como la reducción del 100%, señalan las fuentes municipales a este medio sobre las 197 licencias concedidas a hosteleros para que amplíen sus terrazas.

El Consistorio madrileño concedió durante la pandemia una ampliación de terrazas a bares y restaurantes a costa del espacio público hasta octubre. A principios de septiembre, el Gobierno municipal concedió una prórroga de estas licencias hasta finales de año.

Por otro lado, el gobierno municipal ha librado a bares, restaurantes y mercadillos de pagar la tasa de terrazas y ocupación en 2020. El Ayuntamiento de Madrid dio el primer paso durante los meses del estado de alarma, cuando los negocios estaban bajo el cierre forzado. Entonces el Gobierno municipal devolvió el total de la tasa de bonificación de terrazas para tratar de paliar las pérdidas que estaban sufriendo. Una vez que el comercio pudo reabrir, les ofrecieron un descuento del 25% de dicha tasa. Por lo que desde entonces, los hosteleros y comerciantes han estado pagando el 75% de la bonificación.

El anuncio no solo da un respiro al sector de cara al último trimestre del año sino que serán reembolsados con la cuantía que han pagado por esta tasa durante todo el ejercicio de 2020. Eso sin tener en cuenta el periodo anteriormente citado en el que ya se les fue devuelto. Una medida que se aplicará "de oficio en los recibos pendientes de girar" –explican las fuentes municipales a este diario– por lo que el sujeto recibirá el dinero sin tener que solicitarlo.