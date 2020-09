Maite Galdeano cancela la visita a su hija, Sofía Suescun, en 'Sola' por su posible positivo en coronavirus

La semana pasada, Anabel Pantoja abandonó el concurso Sola/Solo cediéndole el puesto de nueva participante a Sofía Suescun. La joven iba a recibir la visita de su madre este último domingo, pero no ha podido ser por su posible positivo en coronavirus.

Mediaset lleva a rajatabla los controles para detectar la Covid-19 desde el escándalo con Marta López y la prueba que han realizado a Maite Galdeano ha dado positivo en anticuerpos.

La ganadora de Gran Hermano recibió una videollamada de su madre en la que le explicó la cancelación de su visita: "Tranquila, mi amor. Tú sabes que cuando entramos en Mediaset, nos hacen unas pruebas y son muy estrictos".

Maite Galdeano iba a visitar a @sofiasuescun al pisito de @SolaSoloReality, pero terminan viéndose por videollamada por un posible positivo por COVID-19 🤦🏻‍♀️

Sofía entrevista a su madre para que la conozcamos mejor

"Me ha salido como unos anticuerpos, así que no me dejan entrar. Normal, yo lo entiendo. Mañana tengo que ir al médico de cabecera, que me tienen que hacer la PCR", le aclaró.

"Me tienen que meter el palo por las narices, porque es la prueba más exacta que hay, y me dicen si tengo o no tengo la enfermedad", especificó la pamplonesa, a lo que su hija comentó que la prueba "tampoco es tan exacta".

Asimismo, Suescun le preguntó si lo había pasado ya y su progenitora le contestó que no tiene ningún síntoma: "Lo puedo estar pasando y a lo mejor soy asintomática y todo. De hecho, no tengo nada. Es como si me hubieran echado un jarro de agua fría".