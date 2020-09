Anabel Pantoja abandona 'Sola' tras pasar ocho días encerrada en el 'reality': "Si durase más, también me criticarían"

Anabel Pantoja se convirtió en la primera concursante de Sola/Solo el pasado 14 de septiembre y, tras ocho días de encierro, la sobrina de la tonadillera ha decidido abandonar.

Este novedoso reality de Mitele Plus consistía en seguir la vida de un famoso 24 horas al día y los suscriptores de la plataforma de pago de Mediaset eran los que, en cierto modo, podían 'controlar' al concursante y proponer retos diarios.

La colaboradora de Sálvame fue la primera en vivir vigilada en este 'Pisito' construido en el aparcamiento de las instalaciones de Mediaset y ha tenido videollamadas y ha recibido visitas como la de su prima Irene Rosales o su amiga Susana Molina. Sin embargo, la exconcursante de GH VIP 7 no ha aguantado más y ha querido poner punto final a su paso por el reality.

⚠️ATENTOS⚠️ Anabel decide que hoy acaba su reto en #Sola. Nos explica los motivos de su abandono y deja una carta llena de consejos para el nuevo inquilino ▶️ https://t.co/hyUh1yHIEH#Sola22Spic.twitter.com/U8xr2mvT80 — Sola (@SolaSoloReality) September 22, 2020

"Hoy cumplo mi reto en Sola", ha declarado este martes. De hecho, ya el lunes estaba sopesando marcharse: "A ver cómo me levanto mañana". Pero la mañana ya ha llegado y parece que su decisión es firme.

"Podría haber luchado más, podría haber luchado menos. Incluso si hubiera durado una semana más o algunos días más, también habría sido criticada", ha opinado.

"En los ocho días que he estado aquí he podido experimentar, me basta y me sobra para saber de lo que no soy capaz y de lo que sí, como de no comer chocolate en siete días", ha destacado. "A lo mejor me han tenido que traer al reality, encerrarme y darme cuenta por mí misma de que puedo hacerlo".

"Tengo que cuidar mi salud, tengo que salir fuera y empezar a mirarme a mí. Tengo que empezar con un problema grave que tengo, pero no os asustéis", ha explicado. "Es un problema que llevo acarreando 10 años y que tengo que ponerlo en marcha, no quiero seguir así".

Curiosamente, el anuncio de su marcha se ha visto interrumpido por una llamada de su madre, pues los concursantes de Sola/Solo pueden llevar el teléfono a su encierro. En la tarde del martes, Anabel Pantoja abandonará definitivamente el 'Pisito' del reality y dejará hueco para un futuro concursante que aún está por anunciar.