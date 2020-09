Concha Velasco desvela por qué dejó de hablarle la Duquesa de Alba

A sus 80 años, Concha Velasco tiene cero pelos en la lengua. Lo está demostrando casi más que nunca en las últimas semanas, como se pudo comprobar en la visita que hizo a Lazos de sangreo en sus palabras sobre Manolo Escobar. Ahora ya no le importa ajustar cuentas con el pasado, como ha hecho con la Duquesa de Alba.

La veterana actriz y la desaparecida aristócrata (falleció en noviembre de 2014) eran amigas bastante cercanas, pero hubo un incidente por el cual dejaron de hablarse, un enfado que duró bastantes años y del que ha querido sincerarse Velasco en una entrevista para Lecturas.

Cayetana de Alba era muy asidua al teatro a ver las obras de su socia pero fue un programa de televisión el que hizo que la duquesa diese por concluida la relación y obligase a la intérprete a pasar un larguísimo mal trago: "Se enfadó conmigo porque en un programa que presenté en TVE, que se llamó Tiempo al tiempo', no se sintió bien tratada".

Este programa fue un magacín emitido en la cadena pública entre 2001 y 2002 y, aunque comenzó siendo una suerte de ¡Qué tiempo tan feliz! en el que rostros famosos repasaban con nostalgia los años de su juventud, acabó derivando en un programa de sucesos que mezclaba crónica negra con prensa rosa.

"Le envié flores y me las devolvió; le envié un telegrama y no lo aceptó", ha rememorado Concha Velasco sobre su amiga, motivo por el cual tomó una drástica decisión de la que no se arrepiente en absoluto: "Dejó de venir a mis obras y decidí dejar el programa. Lo dejé por ella".

En la entrevista, que la protagonista de Las chicas de la Cruz Roja o Más allá del jardín le ha concedido a Toñi Moreno, afirma que precisamente estos gestos hizo que la aristócrata cambiara de parecer y en sus últimos años volvieron a ser como uña y carne.

"Con los años vino a verme con su último marido, y cuando la vi en el patio de butacas, casi me da un telele", ha desvelado con su habitual gracia la que fuera chica ye-yé. "Luego entró al camerino y me dijo: 'La nobleza obliga'. Nunca dejó de venir a verme desde entonces", ha finalizado.