Rivera, sobre su relación con Malú, en 'El hormiguero': "Hemos sido una roca y un equipo para pasar lo que hemos vivido"

Pablo Motos entrevistó a Albert Rivera en El hormiguero para que el exlíder de Ciudadanos presentara su nuevo libro, Un ciudadano libre, que ya está a la venta. Pero el presentador también aprovechó de salirse del tema político y abordar el personal.

"Hay una cosa en tu vida, te enamoras de Malú y lleváis vuestra relación en secreto porque es una cosa íntima que no nos importa a nadie, pero, de repente, eso salta a la prensa del corazón: ¿En qué nivel tu vida cambia?", quiso saber el presentador.

Motos añadió: "¿Hasta qué punto os han acosado?". Rivera le contestó que "en primer lugar, uno no elige de quién se enamora", y señaló entre risas que "aunque yo he elegido bien y ella es la que se ha equivocado".

"En una relación con esta naturaleza, con gente que está en primer nivel mediático, entiendo que a un político en un mitin, en un acto de campaña o en un plató de televisión o entiendo que una artista encima de un escenario, firmando discos... todo el interés de la prensa y valoro su trabajo", afirmó el invitado.

Pero se preguntó: "¿Alguien me puede decir porque, como otros españoles, no podemos ir a la playa con nuestra familia o si tengo que llevar a mi hija de un mes a la revisión, llevar cinco coches de paparazzi detrás, y tener que darnos la vuelta? ¿Es justo que en este país haya absoluta libertad para poder pisar la intimidad de otros?".

Y se respondió a sí mismo: "Creo que hay que cambiar la ley, que alzar la voz sin aspavientos. La intimidad es un derecho de todos los españoles, no en función si eres artista, político o periodista. Esa situación, sinceramente, es muy incómoda".

Rivera también se quejó de la persecución de la prensa del corazón que ha realizado a "mi madre o a mi suegra" porque "no he cobrado un duro de la prensa del corazón porque nunca hemos vendido nuestra vida. Solo pido que respeten mi intimidad, la de mi hija, mis padres, la de mi suegra, mi mujer... porque eso nos lo merecemos todos y lo dice la Constitución. Lo digo con toda la tranquilidad, pero con toda firmeza".

.@Albert_Rivera nos habla del brutal acoso que recibieron él y @_maluoficial_ por la prensa #AlbertRiveraEHpic.twitter.com/7A8gYPNNkO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2020

También recordó que, celebrando la primera comida familiar "con mis suegros, mis padres, mi cuñado...", les llegaron a Malú y a él mensajes de ánimo porque "había salido una periodista del corazón anunciado que nos habíamos separado, y estábamos en casa con nuestras familias tan tranquilos".

"Con la fortaleza que hemos tenido para aguantar muchas cosas en la vida pública, artista y mediática, creo que hemos sido una roca y un equipo para pasar todo esto. Hemos querido estar juntos, lo hemos demostrado y aquí estamos", afirmó Rivera.

También señaló que "algunos decían que eran especulaciones y ahora somos una familia, tenemos a nuestra hija Lucía y somos felices. Hemos tenido momentos duros, pero me considero un afortunado porque trabajo de lo que quiero, estoy feliz, tengo una familia maravillosa, pero esto, si tienes una situación complicada, no es nada agradable".

"No le quiero dar más protagonismo a eso, me conformaría con una regulación que dijera: Todos los españoles, da igual si son famosos o no lo son, tienen el mismo derecho a la intimidad. Con eso, firmo ahora", concluyó.