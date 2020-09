Albert Rivera, en 'El hormiguero': "No me veo volviendo a la política"

Albert Rivera concedió su primera entrevista tras su dimisión como líder de Ciudadanos en El hormiguero este martes para presentar su nuevo libro, Un ciudadano libre, que ya está a la venta.

El expolítico estuvo muy relajado y no tuvo ningún problema en responder a todas las preguntas que le realizó Pablo Motos. Pero hubo una que todos los espectadores estuvieron esperando durante toda la entrevista: "Si alguien te tentase convenientemente: ¿Volverías a la política?", quiso saber el presentador del programa de Antena 3.

"Voy a decir una cosa para que todo el mundo la entienda, la política actual española no me gusta. No me apetece porque lo que veo no me atrae", afirmó Rivera. "La he vivido y la he sufrido, e incluso he sido parte del problema, si es que lo era", añadió.

“A mí la política actual española no me gusta, ni me apetece” #AlbertRiveraEHpic.twitter.com/IdTR0dw6RG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2020

El invitado de El hormiguero continuó diciendo que "no me apetece nada volver, prefiero emprender, hacer acciones en la sociedad civil... no me veo volviendo a la política y, además, creo que no hay que volver".

Rivera explicó que "las etapas se cierran y en mi libro, quien lo lea verá que hay muchas partes en la que hablo de cerrar una etapa, de hacer balance, de sacar lo que no has dicho. Cuando lo acabé, me quedé muy a gusto".

"He vivido cosas muy bonitas, he disfrutado mucho y no quiero volver a la política, creo que les toca a otros el turno, he estado 13 años en primera línea, cree un partido político desde cero... pero ahora voy a montar otras cosas, pero fuera de la política", concluyó.