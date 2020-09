Illa: "El ciudadano tendrá siempre la garantía de que la vacuna cumplirá con todos los requisitos de seguridad"

El Gobierno había apuntado a final de año como fecha para la llegada de la vacuna, ¿sigue manteniendo ese calendario a pesar de la interrupción de los ensayos clínicos de la vacuna de la Universidad de Oxford?

Nosotros lo que hacemos es trasladar a la ciudadanía lo que se ha firmado, y el contrato que se firmó con AstraZeneca –que desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford–, indica que, si pasan todos los controles de calidad, lo cual es absolutamente indispensable, y todos los filtros de análisis clínicos son satisfactorios, esta compañía se compromete a entregar a Europa 30 millones de dosis en diciembre de este año.

A España le correspondería un porcentaje aproximado de un 10%, unos 3 millones de dosis. Pero antes tienen que pasar los análisis clínicos pertinentes y, cuando se da un factor que puede comprometer la seguridad, se interrumpe hasta que es analizado por los expertos independientes correspondientes. Lo que pasó, por lo tanto, es un signo de garantía de la seguridad.

La propia AstraZeneca ha incluido una cláusula en su contrato con la Comisión Europea para evitar responsabilidades en el caso de que haya efectos adversos.

El ciudadano tendrá siempre la garantía de que el producto que se suministre cumple con los requisitos de seguridad. Insisto, las exigencias en lo referente a la seguridad van a ser altas, no vamos a tomar decisiones que en ningún caso puedan comprometer esto.

Si, a pesar de todo, la vacuna de la Universidad de Oxford acabara fracasando, ¿tiene Europa un plan B?

Estamos en una estrategia europea para conseguir vacunas para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto es un enfoque, a nuestro juicio, positivo y acertado porque nos garantiza mayor poder de negociación con las distintas opciones que tenemos.

Se está haciendo un esfuerzo impresionante a nivel internacional, a nivel de la ciencia y a nivel de las compañías con capacidades productivas para tener una vacuna eficaz disponible lo antes posible, pero evidentemente no se sabe cuál de ellas será la primera que funcione. En Europa hemos apostado por comprar un mínimo de siete tipos distintos de vacunas para tener la garantía de que dispondremos lo antes posible de una vacuna que funcione.

¿Se han cerrado ya esos siete acuerdos?

Se está en ello. Por ahora se han confirmado dos, una con AstraZeneca y el otro con la compañía Sanofi, y se está trabajando para obtener como mínimo cinco contratos más.

¿Podemos confiar en que la vacuna no se demore más de medio año entonces?

Personalmente pienso que, con el esfuerzo tan impresionante que se está haciendo a nivel internacional de desarrollo de vacunas eficaces, si no es a finales de este año, será a principios del que viene cuando podamos empezar a disponer de dosis para poder empezar a vacunar a la población.

Una vez que llegue la vacuna, ¿cuánto tiempo pasará hasta que logremos llegar a una inmunidad de grupo?

No va a ser rápido. Va a ser un punto de inflexión importante porque tendremos finalmente una vacuna eficaz, que nos permitirá unos niveles de inmunidad, veremos por cuánto tiempo y con qué nivel de eficacia, pero la pandemia no desaparecerá de un día para otro.

Una pandemia solo se resuelve si en todo el mundo está resuelto, por tanto, hay que hacer un esfuerzo para que todos los países puedan vacunar un número importante de personas, lo que requiere un tiempo, no se hace en una semana. Después habrá que ver cómo evoluciona el virus, por cuánto tiempo tenemos inmunidad y, finalmente, podremos un día olvidarnos de esto.

Existe una parte de la población que rechaza ponerse la vacuna, ¿cómo se va a conseguir que se la ponga el suficiente número de gente?

Estamos trabajando en esto, se está trabajando en una acción coordinada en salud pública también con las comunidades autónomas, en las estrategias de vacunación, pero la no ciencia no tiene espacio. con todo el respeto a todas las creencias de todo el mundo, pero esto se soluciona con ciencia, con método científico, y todo lo que no sea esto no tiene cabida.

Vacunarse, quiero trasladar este mensaje, no es solo una decisión que le afecta a uno mismo, sino que también afecta a los demás. Igual que conducir a 180 no solo puede provocar que tú tengas un accidente, sino que puedes provocar un accidente a otra persona. En nuestro país yo creo que hay una altísima conciencia de esto. Nosotros no vamos nunca a administrar un producto que no tenga las garantías de seguridad en el marco de la Unión Europea.