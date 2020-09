Los sindicatos responden a Ayuso: "No hay médicos en Madrid por los precarios contratos basura"

Los sindicatos de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid han espetado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "no hay médicos en Madrid" porque se han "expulsado" por los "precarios contratos basura" y, por eso, prefieren irse.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha asegurado este lunes durante la rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en España hay un problema de falta de médicos y enfermeros, porque no hay oferta educativa, por lo que ha reclamado un plan a seis o diez años para poder cubrir las jubilaciones masivas que se van a producir.

"No se trata de que la Comunidad de Madrid haga incentivos y traiga sanitarios de otras comunidades autónomas", algo que le produce una "sensación de deslealtad" cuando todas las regiones están pasando por lo mismo, ha explicado Díaz Ayuso.

"Guardias de 24 horas"

El secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, ha asegurado a Efe que la escasez de personal sanitario en la región se debe a la oferta de "contratos precarios", en los que la retribución es más baja, al igual que no se puede librar tras guardias de 24 horas. "Ante estas condiciones laborales, los médicos prefieren marcharse fuera de Madrid", ha afirmado Ezquerra.

Comisiones Obreras ha recalcado en un comunicado que la Comunidad de Madrid ha expulsado al "talento médico" y ahora que hacen "aún más falta" no se han activado un proceso de contratación ni para renovarlos. “No ha habido planificación. No se han reforzado plantillas. No se ha hecho caso a los sindicatos. No se ha atendido a las necesidades de reforzar la Atención Primaria y el rastreo. No se ha ejecutado la contratación de personal para el nuevo hospital de pandemias, ni se ha previsto personal para reabrir el Ifema", han aseverado.

Desde Csit Unión Profesional han señalado a Efe que el déficit de profesionales no sólo afecta a los médicos sino también a la propia enfermería u otros puestos administrativos "prioritarios" para la Atención Primaria.

Los enfermeros culpan a los políticos

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha asegurado este lunes que la culpa de que no se contraten más enfermeros es de los políticos y los gestores que se negaron "en su momento" a planificar "adecuadamente" las plantillas de profesionales sanitarios.

El presidente del Consejo de Enfermería ha recalcado que el colectivo lleva décadas avisando de que en España hay déficit de enfermeras en comparación con los países del entorno europeo pero también de las "grandes diferencias" que hay entre el número de profesionales entre las distintas comunidades.

Hasta el punto, ha continuado, de que en algunas de ellas "supone un atentado contra el principio de igualdad" del Sistema Nacional de Salud al considerar que es "imposible" recibir los mismos cuidados en Murcia, con 459 por cada 100.000 habitantes, que en Navarra, con 860, por ejemplo.

"No vale, por tanto, salir ahora a decir que no se contratan más enfermeras porque no las hay, porque la culpa de que no las haya es de los mismos políticos y gestores que se negaron en su momento a planificar adecuadamente las plantillas de profesionales sanitarios", ha dicho.