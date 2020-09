¿Puedes fumar si estás teletrabajando? Funcionarios en Londres lo tienen prohibido

La pandemia del coronavirus ha supuesto un empujón casi definitivo al teletrabajo. Los empleados de oficina pueden trabajar en casa, sin exponerse al virus, y son mayoría los estudios que concluyen que se mejora la productividad. Y además, se acabaron las llamadas 'pausas del cigarro'... o no, porque un grupo de funcionarios londinenses tiene prohibido fumar aun teletrabajando.

Se trata de los empleados del consejo municipal de Hammersmith y Fulham, en el centro de la capital británica. Este organismo ha advertido a sus trabajadores en remoto que cualquier parte de su casa dedicada a ser zona de trabajo debe ser libre de humos, informa el Daily Mail.

No obstante, fuentes del consejo han revelado que no se ha impuesto ninguna sanción y que actualmente la norma no se aplica.

De cualquier modo, la existencia de esa norma ya ha despertado las críticas del Manifesto Club, un grupo de fumadores, que cree que estas medidas no tienen relación con los riesgos del tabaquismo, sino que se trata de una "cruzada moral" que interfiere con la libertad personal de los empleados.