Tezanos: "Yo, desde el CIS, no voy a abrir un debate sobre la monarquía"

El presidente del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este viernes su tesis de no preguntar sobre la monarquía porque es un “debate que no está en la sensibilidad social”.“Yo, desde el CIS, no voy a abrir un debate sobre la monarquía”, zanjó.

De esta manera ha respondido en una entrevista en TVE cuando, en varios momentos, se le ha preguntado por qué los sondeos del CIS llevan años sin preguntar a la ciudadanía por la monarquía. “Eso lo están haciendo muchas instituciones privadas y encuestas”, apuntó Tezanos, y con el CIS “voy a estar a cuestiones de fondo, puede haber otros que lo hagan, yo quiero ser una persona seria”.

En esta línea, considera que preguntar por la Corona, tras las informaciones que han llevado a la salida de España del Rey emérito, es introducir un “infradebate, es típico del amarillismo, y yo en el CIS no voy a hacer amarillismo científico”.

Tezanos defendió que hace años se preguntaba sobre la monarquía porque había un rey nuevo, en alusión a Felipe VI, y era conveniente palpar el sentir de la sociedad. Para el sociólogo socialista, la Corona es un “debate que no está en la sensibilidad social” y recordó que la propuesta de Unidas Podemos para de preguntar sobre esta cuestión tuvo un “apoyo muy minoritario” en el Congreso. Por tanto, “no tiene interés en este momento, no es cuestión acuciante”. A su juicio, en el CIS abordan debates “constructos”, como el que atañe a la pandemia de Covid-19 y a las medidas que se están aplicando.