El PSOE se opone a pedir al CIS que pregunte por la monarquía, como plantea Unidas Podemos

El PSOE no considera que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos deba preguntar por la opinión de los ciudadanos sobre la monarquía, o al menos no cree que el Congreso tenga que pedírselo. Por ello, los socialistas rechazarán esta semana la proposición no de ley presentada por Unidas Podemos para instar al instituto sociológico a que retome las preguntas sobre la Jefatura del Estado, que dejó de formular en 2015 sin dar una explicación.

Así lo anunció este martes la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que argumentó que el CIS que dirige Tezanos es "independiente" y sigue "criterios científicos" a la hora de elegir las preguntas que hace a los ciudadanos. Desde que Felipe VI fue nombrado rey, el CIS solo ha preguntado en una ocasión a la opinión pública sobre la confianza que le genera la institución monárquica, en 2015, y el jefe del Estado suspendió al recibir una puntuación media de 4,34. Son tres puntos menos que una década atrás, en 1995, cuando la Casa Real recibía un notable con una nota media de 7,5.

El instituto que lidera José Félix Tezanos no consideró relevante preguntar sobre la monarquía ni siquiera tras ocurrir episodios en los que Felipe VI ha tenido un importante papel, como su intervención el 3 de octubre de 2017 para responder a la consulta de independencia de Cataluña o, en fechas más recientes, la decisión de renunciar a la herencia del rey Juan Carlos y retirar a este su asignación. Tampoco ha preguntado el CIS por la monarquía tras la posterior salida del monarca emérito de España con destino a Emiratos Árabes Unidos.

"Los cambios de gobierno y el relevo en la presidencia del CIS no han evitado que se continúe sin preguntar directamente a la ciudadanía por su valoración sobre la monarquía y la Jefatura del Estado", denuncia Podemos en su iniciativa, en la que asegura que esta situación tiene una "difícil justificación de cara a una ciudadanía moderna". "Nunca antes había ocurrido algo así: casi cinco años sin ningún trabajo demoscópico del CIS sobre la monarquía española", critica la formación morada.