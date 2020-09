Cvirus.-Pleno exige a Junta parar "recortes" sanitarios en Sevilla ante pandemia y garantías en vuelta al cole

La moción socialista ha contado con el apoyo de todas las formaciones al compromiso municipal "en defensa de la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad" y el reconocimiento de la labor de los profesionales durante la pandemia. El resto de propuestas de esta iniciativa ha contado en todos los puntos con el apoyo de PSOE y Adelante, mientras PP, Cs y Vox han votado en contra o se han abstenido mayoritariamente.

En ellas, se insta a la Junta de Andalucía a "frenar el proceso de recortes sanitarios" en la ciudad y recuperar los niveles necesarios y previos a la pandemia; se rechaza el "cierre masivo" de los centros de salud en los barrios "en plena pandemia" y se pide a la Junta garantizar la asistencia sanitaria, elaborar una estrategia para centros de mayores y atención domiciliara, aumentar contratos de personal, , ampliar la red de atención primaria y planificar la atención de los próximos desarrollos urbanísticos "que se cristalizarán a corto y medio plazo", como Hacienda El Rosario, Palmas Altas o Buen Aire. También, se insta a la Junta a poner en marcha una línea de financiación para los consistorios por los gastos derivados de la protección por la pandemia.

De su lado, la moción de Adelante, con el apoyo de PSOE, el voto contrario de PP y Cs y la abstención de Vox, recoge instar a la Junta a que garantice la vuelta segura interviniendo en ratios y contrataciones del personal, elaborar un protocolo de coordinación entre centros educativos y de salud, garantizar la formación del personal de limpieza y aumentarlo en los centros educativos, poner en marcha las medidas para luchar ante la brecha digital e inversión suficiente en educación.

Además, al Ayuntamiento se solicita aumentar el presupuesto para el mantenimiento y arreglo de los colegios públicos y obras menores, aumentar los porteros y modificar la normativa para que los centros estén abiertos mañana y tarde para apoyar la labor docente, reforzar el personal de limpieza y de profesionales de la unidad de promoción de la salud en los centros, así como presencia policial en las entradas y salidas de los centros para evitar aglomeraciones.

LA "SITUACIÓN LÍMITE" SANITARIA

En cuanto a la situación sanitaria, la portavoz socialista, Adela Castaño, indica que se es consciente de que la situación es "compleja ante una pandemia desconocida" y reconoce la labor que realizan los profesionales sanitario, quienes "viven una situación límite". "Los vecinos piden unánimemente la atención presencial y que Salud Responde responda. Somos conscientes de la situación, pero también del dinero que el Estado ha traspasado a las comunidades para que se produzcan contrataciones en el sector", recalca, advirtiendo de que la Junta es la culpable del "cierre de centros en medio de la pandemia y de las colas de la vergüenza".

El concejal del PP José Luis Pérez lamenta el tono de la moción que asegura que responde al inicio de la "campaña del alcalde, Juan Espadas, para llegar a San Telmo". "En 30 años el PSOE en la Junta se gastaba el dinero en otras cosas, como en club de alternes, pero no en la mejora de la sanidad", asevera, indicando que los socialistas están "por hacer daño", a la par que defiende la gestión de la pandemia que está haciendo el actual gobierno regional.

La edil de Adelante Sevilla Eva Oliva, tras valorar el trabajo de los profesionales sanitarios, apunta al "colapso del servicio, con falta de médicos, recortes de especialidades, tardanza de citas, entre otros". Sin embargo, advierte de que se llevan "años" pidiendo el refuerzo de la situación de la sanidad, mencionando el "castigo" a los servicios públicos desde la anterior crisis, algo que no se ha solventado. "Los recortes los empezó el PSOE y los ha agudizado el trifachito de PP, Cs y Vox", sentencia.

El concejal de Cs Lorenzo David López Aparicio subraya que su formación defiende "una sanidad pública y de calidad" y llama la atención sobre la bajada del gasto sanitario antes de la pandemia, especialmente en Andalucía. Respecto al cierre de centros, señala que el gobierno actual ha hecho "lo mismo" que años anteriores y critica el tono de la propuesta presentada por el PSOE.

El concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja comparte con el PSOE de la "inquietud de que los ciudadanos están preocupados por el colapso que se está produciendo". Sin embargo, señala que "les hubiera honrado a los socialistas poner en la moción un párrafo de autocrítica teniendo en cuenta que lo han gestionado desde hace lustros".

REGRESO A LAS AULAS

En cuanto a la situación educativa, la concejal de Adelante Susana Serrano ha defendido la propuesta de su formación ante las necesidades que presenta este servicio público y advierte de que la pandemia ha "evidenciado aún más la brecha social y digital, imposibilitando a menores poder atender a sus clases". Además, pide a la Junta que "invierta ya" los fondos provenientes del Estado para educación ante la pandemia y, "sobre todo, con transparencia".

La delegada de Educación, la socialista María Luisa Gómez, tras destacar la acción municipal en sus competencias, ve fundamental "una educación presencial y con el máximo de garantías". Considera que la Junta, autoridad competente en educación, no ha planificado a tiempo el regreso al cole y recuerda que es la que más fondos ha recibido del Fondo Covid para Educación, pese a lo que no hay reducciones de ratio en las clases, no hay material "suficiente" para evitar el Covid en las aulas, como mamparas o geles hidroalcohólicos, y el aumento de profesores es "inferior a otras regiones".

De su lado, García de Polavieja comparte la preocupación en la vuelta al colegio de los menores y espera que los padres que no los lleven "no sean criminalizados" ante la "falta de previsión" de las Administraciones para preparar ese regreso seguro a las clases.

Tras las críticas por la situación, el edil del PP José Luis García considera que "se ha hecho el trabajo" para el regreso a las aulas con las pautas marcadas en la reunión coordinada por el Estado y que se ha dado "flexibilidad a los centros para elegir las medidas más adecuadas para ellos". Además, destaca el aumento de la aportación de la Junta de Andalucía ante la pandemia.

Del mismo modo, el concejal de Cs, Álvaro Pimentel, subraya que el colegio ha arrancado en la comunidad con "normalidad" con un número "mínimo de incidencias teniendo en cuenta las circunstancias actuales de pandemia actual", a la par que defiende el "presupuesto récord" de la Junta en educación. "¿Dónde están los recortes?, se pregunta.