Dani Mateo encuentra paralelismos entre la gripe de 1918 y el coronavirus: "No hagáis planes para después de Navidad"

Dicen que el pasado siempre vuelve y que hay que conocer nuestra historia para no repetir los errores, pero Dani Mateo quiso repasar este miércoles en El intermedio las últimas pandemias de la humanidad y buscar paralelismos en ellas.

"Seguro que en estos meses habéis escuchado que estamos viviendo una situación histórica sin precedentes, pero eso es una chorrada ya que para la humanidad las olas de pandemias son tan habituales como los famosos bailando en Instagram en la actualidad", afirmó el colaborador del programa de La Sexta.

Mateo señaló que "desde que el mundo es mundo los seres humanos hemos padecido una pandemia cada 20 años, incluso, varias a la vez", pero que "para encontrar la última gran pandemia hay que irse 100 años atrás con la gripe de 1918. Aunque esta pandemia se originó en Estados Unidos, pasó a la historia como la gripe española".

Y explicó que "que se produjo durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial en la que España no participó, por lo que no se censuraba la información y la prensa pudo hablar todo lo que quiso sobre el virus". Y añadió que "nuestro defecto fue pasarnos de sinceros".

Pero los paralelismos con el coronavirus de 2020 y la gripe de 1918 que encontró el periodista sorprendieron a los espectadores ya que "al igual que ocurre ahora, la pandemia tuvo dos grandes olas, una en junio y otra después de verano. De hecho, hubo otra de la que no voy a hablar ahora para no daros el bajón", y les aconsejó "no hagáis planes para después de Navidad".

Por supuesto, ese no es el único paralelismo entre ambas pandemias ya que "en aquella época las autoridades también insistían mucho en las medidas higiénicas y también se usaban mascarillas. Además, se decretó el cierre de establecimientos, iglesias, colegios y teatros".

"La historia se repite y los errores también", reconoció Mateo, que quiso enviar un mensaje "para los españoles del siglo XXII: Aquel que conoce su historia, está condenado a ir en pijama todo el día porque va a estar dos meses sin poder salir de casa", concluyó.