'Cuarto Milenio' hace otra predicción poco esperanzadora sobre el coronavirus y la vacuna

Desde que se oyó hablar del coronavirus Cuarto Milenio se ha centrado en el tema y, de hecho, se vio envuelto en la polémica por lanzar teorías y predicciones que antes de lo peor de la pandemia se consideraron por parte de muchos como alarmistas. Sin embargo, el tiempo dio la razón a muchos de los expertos que Iker Jiménez llevó a su programa.

Anoche se emitió Horizonte, un programa especial de Cuarto Milenio en el que se analizaba qué es lo que está por venir, cómo será el día a día de aquí a unos años, hasta que el virus deje de marcar nuestras vidas.

Las opinones de los expertos consultados por el programa de Cuatro se pueden resumir así: el virus deja en algunas personas extrañas secuelas, habrá una guerra de patentes en torno al coronavirus y la vacuna contra la Covid-19 no llegará este invierno.

La viróloga Margarita del Val (inmunóloga del CSIC e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa) y Adolfo García-Sastre (experto en patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York), fueron dos de los expertos consultados y avanzaron que el virus a la larga será una suerte de virus catarral, aunque para eso aún quedan varios años. De hecho, según hacían ver, ha habido reinfecciones, pero sin importancia clínica, lo cual podrían ser "buenas noticias".

La vacuna, a pesar del optimismo de algunos gobiernos, no estará lista este invierno. Mientras, habrá que vigilarlo porque el Sars-cov2 tiene más "genes de virulencia" que otros virus catarrales de la misma familia.

El programa lanzó también, por medio de Adolfo García-Sastre, un mensaje de "responsabilidad" para los jóvenes, ante su "relajamiento".

"Si eres una persona joven y saludable es difícil que tengas una enfermedad severa, te puede pasar, pero es difícil, pero sí puedes contagiar a otra persona, aunque no lo sepas. Y aunque no te relaciones con personas de riesgo, sí puedes contagiar a una persona que lo haga. Si logramos no contagiarnos y no contagiar estamos salvando vidas", dijo el experto.

El espacio también repasó las secuelas extrañas que el virus ha dejado en algunas personas, como dolores en los ojos, problemas digestivos, dolores de cabeza, pérdidas de memoria o afectaciones psicológicas como la depresión.