Íker Jiménez regresa con un 'os lo advertimos' y con máximo de audiencia con el 'Cuarto Milenio' sobre coronavirus

El periodista Íker Jiménez y su copresentadora, Carmen Porter regresaron a Cuatro este domingo en horario de máxima audiencia con un especial de Cuarto Mileniodedicado al coronavirus y sus muchos misterios y pocas certezas.

El espacio comenzó con un vídeo en el que el programa ponía de manifiesto con titulares de diversos medios de comunicación cómo al inicio de la pandemia muchos consideraron a Cuarto Milenio y al propio Íker Jiménez como elementos de alarmismo y cómo poco después las opiniones y profecías vertidas en el espacio se fueron cumpliendo, como las advertencias sobre la gravedad, alcance o medidas de protección que requeriría la llegada del coronavirus y la covid-19.

El presentador no dudó en tomarse su tiempo para cobrarse esa deuda, explicando cómo las opiniones vertidas en el programa provenían de "once fuentes distintas", expertos médicos y científicos con los que habían contactado para otro reportaje, aún inédito, y que sin embargo les habían prevenido sobre el coronavirus, cosa que Cuarto Milenio trasladó a su audiencia.

"O le haces caso a tus fuentes y sales aquí alarmando, o te pliegas a lo oficial y te ríes de las mascarillas y dices que es solo una gripe o que solo habrá dos o tres casos", dijo Jiménez, que optó por lo primero, lo que le valió, según dijo en el programa el vapuleo "por la izquierda y la derecha".

Aún así, Íker Jiménez defendió el rigor y el enfoque a la hora de hablar desde un punto de vista médico o científico a pesar de que no era lo más rentable. "Para mí hubiera sido más cómodo hacer un programa más conspiranoico, del misterio y les aseguro que eso triunfa enormemente". Precisamente ese tipo de temas fueron, en opinión de Jiménez, los que provocaron los prejuicios contra Cuarto Milenio.

Para Jiménez, según dijo, el problema es que iban "contracorriente", pero mantuvieron sus tesis, lo que ha hecho que ahora "no nos pueden decir a nosotros que hayamos dicho otra cosa. Nosotros no nos hemos cambiado la chaqueta, no hemos dicho A y luego B".

A continuación el espacio se volcó en mostrar los posibles orígenes del coronavirus. Jiménez realizó un vuelo virtual hacia Wuhan y los puntos clave del virus, como el laboratorio, el mercado de mariscos o las cuevas de guano de murciélago cercanas a la ciudad.

Además, el espacio ofreció imágenes del laboratorio y el mercado, así como un laboratorio español de alta seguridad donde se trabaja con el coronavirus, al que Jiménez y su equipo accedieron bajo muchas medidas de seguridad. También participaron en el programa diversos expertos en virus y se mostró los estragos que el coronavirus provoca en las células, así como la opinión de disidentes chinos sobre el comportamiento de su gobierno, que "ocultó pruebas" e información.