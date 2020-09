La recuperación, el ‘brexit’ y la política exterior: los retos de la UE

La Unión Europea quiere jugar un papel clave en el orden mundial derivado de la pandemia. El debate sobre el estado de la Unión que se celebrará el próximo miércoles en la Eurocámara –con el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen– maracará las pautas a seguir y los retos a abordar por Bruselas. "Es necesario dar más pasos adelante", coinciden las fuentes consultadas por 20minutos.

Economía

Urgen los 750.000 millones. Es el reto más inmediato y urgente: la UE tiene que movilizar los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación y algo más de un billón de euros del Presupuesto plurianual. El objetivo de Alemania, que este semestre ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE, es que para finales de septiembre haya un acuerdo político sobre los elementos centrales para que los parlamentos nacionales ratifiquen el plan. Diciembre sería el momento de cerrar del todo los detalles.

En este sentido, cada Estado miembro ya trabaja en su plan de reformas. En el caso de España, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha formado un equipo para diseñar esa planificación. "La fecha que está en el radar para tenerlo cerrado es el 15 de octubre", confirmaron desde la Vicepresidencia.

La Comisión y el Consejo también tienen la mirada puesta en cuándo van a volver a aplicarse las normas de control de déficit y deuda, que se suspendieron por culpa de la pandemia de forma excepcional. La economía europea ha sufido un desplome histórico y desde Bruselas quieren retomar ese control, si todo va bien, a finales de este año.

Países de Europa Carlos Gámez

Brexit

Las relaciones entre las partes, bajo mínimos. Es el cuento de nunca acabar. El Reino Unido y la UE tienen que cerrar en los próximos meses el acuerdo sobre su relación futura, toda vez que el periodo de transición se acaba el próximo 31 de diciembre al no haberse pedido ninguna prórroga. Ahora la situación se ha vuelto más complicada después de que el Gobierno británico haya impulsado una ley que vulnera el pacto de salida con Bruselas y va en contra, por ejemplo, del Acuerdo del Viernes Santo, el cual bloquea la posibilidad de que vuelva a haber una frontera física entre las dos Irlandas.

No todas las voces son pesimistas. "No descartaría nada", explica Salvador Llaudes, miembro asociado en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. "La negociación no pinta especialmente bien y va a ser durísima, pero creo que va a haber un intento por ambas partes de llegar a un acuerdo. Para el analista, el del brexit es el tema "más importante de lo que queda de año". Un ‘no acuerdo’ implicaría que el vínculo entre las partes queda bajo las normas de la OMC, con las complicaciones que eso conlleva. "Es un asunto clave desde el punto de vista comercial y geopolítico".

Política exterior

Más exigencia. Josep Borrell tiene trabajo al frente de la diplomacia europea. "Se le va a exigir mucho", confirman las fuentes. Rusia, Turquía, Bielorrusia o Turquía. "Tienes 27 Estados miembros, cada uno con una política exterior distinta, y eso hace que sea difícil tomar decisiones en conjunto", aclara Llaudes, que recalca la importancia de las elecciones en Estados Unidos: "El rumbo de la era Trump no ha sido el habitual y la relación con la UE se ha deteriorado mucho". La mirada tiene que estar puesta más "en el medio plazo" porque la "UE como proyecto tiene que estar atenta a la cuestión de la credibilidad". En este sentido, Borrell está siendo "más duro y más asertivo en su lenguaje y está haciendo todo lo que puede hacer" con el margen de maniobra que tiene, asevera.

Unidad

Una verdadera unión. La negociación de los fondos de reconstrucción levantó heridas entre los distintos Estados miembros. "Las diferencias norte-sur dependerán del tema" y no se mantendrán "a lo largo del tiempo". Salvador Llaudes recuerda que eso ya pasaba en 2011 y 2012, sobre todo contra Alemania. "Y ahora Merkel ha tenido un tono conciliador y constructivo" y ha cambiado "su postura en términos económicos".

El resto de fuentes consultadas hablan también de la necesidad de resolver las tensiones con Polonia y Hungría. "El Estado de Derecho está y estará en riesgo si Orbán mantiene su deriva", sostienen.

Refugiados

Se reabre el debate. El incendio en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos ha reabierto el debate sobre los refugiados en la Unión Europea. Desde Berlín, el Gobierno alemán ya ha urgido para que se busque una solución y algunas fuentes son partidarias de que se valore la opción de una política migratoria común, de lo que se habló en la anterior legislatura. "No se puede cerrar los ojos ante lo que ha pasado, porque puede volver a pasar en el futuro".

La crisis climática, por abordar

La lucha contra el cambio climático era una de las prioridades de Von der Leyen y es una de las principales exigencias del Parlamento Europeo. Eso no ha cambiado con la pandemia. A lo largo de los próximos cinco años, la UE tendrá que aprobar el llamado Pacto Verde Europeo. Ya desde finales de 2019 el Ejecutivo de la UE ha ido marcando las pautas, pero ahora tendrá que tomar más medidas.