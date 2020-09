Joaquín Prat se enfrenta al presidente de la Fundación Francisco Franco: "Dejemos a mi padre en su lugar"

Este miércoles, Joaquín Prat volvió a demostrar que no le importa enfrentarse a los entrevistados y que no está dispuesto a quedarse callado, como ya hizo cuando despidió a un negacionista del coronavirus sin hacerle ninguna pregunta. Pero, en este caso, el presentador de Cuatro al día lo hizo por una causa mayor, para desmentir una afirmación que se hizo sobre su fallecido padre.

Después de que se conociera la noticia de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, su presidente, Juan Chicharro, entró en directo al programa de las tardes de Cuatro para defender sus ideas, alegando que el régimen del generalísimo no fue totalitario.

"La historia que he aprendido en el colegio, que no era una institución ni mucho menos marxista, era que se trataba de una dictadura, que no existían libertades y que había un pensamiento único", contestó el periodista a su comentario. Ante esta respuesta, el invitado comenzó a poner como ejemplo la historia de su padre, el también periodista de RTVE Joaquín Prat.

"Yo sé muy bien que su padre vino de Perú y vivió feliz en TVE y con mucho éxito. Tenemos fotos y tenemos en la memoria a su padre con Franco", dijo, a lo que el presentador de Cuatro al día le contestó: "Estaba usted esperándome y ha aprovechado la más mínima oportunidad".

"Yo le estaba diciendo lo que a mí me han enseñado en el colegio respecto a lo que fue el régimen de Francisco Franco. Quizá yo esté equivocado, pero el que se ha equivocado es usted porque mi padre no vino de Perú", sentenció, y explicó que su padre era valenciano y tuvo que marcharse a Latinoamérica cuando no había trabajo: "Aquí no se rascaba bola, en esa España tan maravillosa que usted nos vende".

"Como falleció hace 25 años, dejemos a mi padre en su lugar", pidió Joaquín Prat. "Mándeme las fotos que tiene de mi padre con Franco, que yo no las encuentro. Como para no ponerse en la foto en aquella época".