Joaquín Prat corta una entrevista a un negacionista del coronavirus sin hacerle una sola pegunta: "Hasta nunca, adiós"

Tensa, muy tensa entrevista (o amago de) de Joaquín Prat este miércoles a un negacionista del coronavirus en el programa Cuatro al día.

Se trata de Esteban Cabal, un médico negacionista que soltó un discurso nada más ser saludado: "Le pido a Mediaset (y a otras cadenas) que rectifiquen sobre la información que se dio sobre un ginecólogo que dijo que uno de los manifestantes de Colón había ingresado en su hospital con neumonía bilateral provocada por el covid. Es una noticia maliciosa y lo que hacen ustedes es aterrorizar a la población porque son unos terroristas informativos", aseguró en su speech.

Tras más de tres minutos de monólogo, Joaquín Prat solo ha dicho: "Hasta nunca, adiós", y no ha dejado que el médico hablara ni una palabra más, a pesar de que este se lo estaba pidiendo.

"Espere, que me despido", decía el invitado. "No, no, ya le he despedido yo", replicó el presentador. "Ya ha soltado su perorata y yo no tengo nada más que decir", zanjó Prat.