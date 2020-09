Gimeno valora la "eficaz, eficiente y rápida" respuesta a los primeros casos positivos en la red educativa navarra

En una comisión parlamentaria, solicitada por EH Bildu, Gimeno se ha referido al aislamiento de un grupo de Primaria del colegio de Azagra y cuatro alumnos de Infantil de Barañáin por casos positivos y ha manifestado que la noticia a pesar de ser "esperada" no es "positiva".

"Es una noticia que no es agradable aunque sabíamos que podía ocurrir por lo niveles epidemiológicos actuales", ha expuesto el consejero, para quien "los protocolos de coordinación entre Salud y Educación que se habían diseñado, hablado y trabajado han funcionado de una manera satisfactoria, con rapidez, con una ejecución singular".

En su intervención, tras relatar las diferentes medidas adoptadas como la incorporación de más profesorado y recursos, Gimeno ha reconocido el "extraordinario" esfuerzo del profesorado, equipos directivos, personal no docente, familias y estudiante para "adaptarse a la nueva situación y mantener el proceso de enseñanza en medio de enormes incertidumbres". "Me siento orgulloso de cómo se han comportado los centros educativos desde el día 4 de septiembre", ha destacado.

Sobre el protocolo de regreso a las aulas puesto en funcionamiento en Navarra, Gimeno ha destacado que "tiene reflejo en otros países y el respaldo de los especialistas en salud pública", ya que "fue el primer plan que se estableció dentro del Estado y el plan más referenciado por otras instituciones".

Para el consejero navarro, "abrir los colegios era fundamental", puesto que "sin el referente de la modalidad presencial aumentan las desigualdades". Y ha remarcado que el alumnado ha sido "uno de los grandes perjudicados en esta situación" y "hay cosas que sólo" se pueden hacer en el aula.

"Todo el plan de contingencia está avalado por un informe de Salud Pública y Laboral", ha subrayado Gimeno, para destacar, además, que el Departamento de Educación "no hace propaganda, tiene perfectamente planificados todos los espacios de todos los centros públicos de la Comunidad foral". "Tiene un trabajo ya establecido de análisis de los grupos-aula y de análisis de los espacios", ha agregado.

Sobre las nuevas contrataciones para este curso, ha explicado que 33 son contrataciones del plan de docencia compartida, que ya se hicieron en el mes de junio; 149 que se asignaban de junio a septiembre para el plan de inclusión, de las que faltan 33 personas por contratar; 72 contrataciones que provienen del programa PROA+; y otras 412 derivadas de todas las medidas de desdobles en Infantil. Según ha indicado, 110 ya se han convocado y en septiembre se va a hablar con los directores para ver sus necesidades y ajustar la contratación a las peticiones.

Asimismo, el consejero ha relatado que "hay 143 contrataciones previstas para los centros de titularidad privada concertada", de modo que son 523 contrataciones para los centros de titularidad pública y 143 para los de titularidad privada-concertada.

Sobre las mascarillas repartidas en los centros educativos, Gimeno ha querido dejar claro que "tiene todas las homologaciones, certificaciones y están ratificadas por el servicio de prevención". Y ha lamentado que "haya personas que trasladen incertidumbre a las familias justo antes de volver a las aulas".

DUDAS DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha señalado que Educación "ha adoptado una serie de medidas con la que estamos de acuerdo", pero ha expresado una serie de dudas sobre las actuaciones realizadas como por ejemplo en materia de contratación o el transporte escolar. Además, ha preguntado al consejero "qué aporta" la reina Letizia en el acto de apertura del curso escolar, previsto el lunes, y si "es un premio de consolación" por no asistir al Premio Príncipe de Viana.

Por parte de Navarra Suma, Pedro González ha puesto de manifiesto que "todos los agentes educativos han protestado por algo" del protocolo. Ha afirmado que no entiende cuál es la razón para haber implantado la jornada continua en todos los centros y ha considerado "absolutamente insuficiente" el plan de cribado planteado por el Ejecutivo foral. "Aun con el curso empezado sigue existiendo un alto grado de incertidumbre, mucha desinformación y miedo, la sociedad pide pidiendo bajada de ratios, garantías de seguridad y protocolos claros", ha remarcado.

En representación del PSN, Jorge Aguirre ha afirmado que entienden que las familias "tengan los miedos propios" ante esta situación, pero ha criticado que por ejemplo Navarra Suma "lleve desde que comenzó la pandemia hablando mal de esta comunidad haciendo un ruido y generando un miedo no justificado". Ha defendido que el Departamento de Educación "no ha hecho dejación" y ha asegurado que "está trabajando mucho y bien". "Se ha dejado la piel para que la vuelta a las aulas sea segura y presencial", ha enfatizado.

Desde Geroa Bai, María Solana ha considerado que "ha habido decisiones acertadas, tomadas en tiempo y forma", pero ha lamentado que "luego han sido modificadas en última instancia" como lo que ha ocurrido sobre la edad para el uso de mascarillas. "Ese tipo de bandazos nos siguen preocupando", ha expuesto Solana, quien ha destacado que "no queremos ser las primeras en empezar, sino las últimas en salir". Ha preguntado, además, al consejero si "el refuerzo de profesorado va a llegar" o si las 666 contrataciones anunciadas son "la contratación masiva de todos los años".

El consejero le ha replicado que se cambiaron los criterios sobre la edad de uso de las mascarillas en las aulas porque "entendimos que era bueno ir a un escenario de máximos como solicitó el ministro" y ha considerado que Solana "para ser usted gobierno tiene unas intervenciones muy curiosas y unas actuaciones en este Parlamento cuando menos singulares".

Le ha dicho, además, sobre las contrataciones que "tuvimos que afrontar una contratación masiva en agosto sin financiación porque no previó ni un euro ni consignó un euro para el acuerdo por la calidad de la educación pública".

REIVINDICACIONES DEL FORO

Por otro lado, sobre las reivindicaciones del Foro de la Comunidad Educativa, plataforma formada por LAB, Steilas, Afapna, CCOO, ELA, UGT, Sepna, CSIF y USO, así como asociaciones estudiantiles y asociaciones y plataformas de padres y madres, ha afirmado que "antes de presentar el plan de contingencia ya se estaba manifestando".

Asimismo, ha manifestado que "incorporó a entidades y agentes educativos que no querían estar en ese foro" y ha remarcado que en el mismo "no están los inspectores, los directores, no están la mayoría de las familias". A su juicio, "es el momento de acordar y no confrontar" y si bien ha señalado que "es legítimo manifestarse y el camino de confrontar, es mejor el camino de dialogar, pero en el seno donde se tiene que celebrar, donde está la comunidad educativa, en el Consejo Escolar de Navarra".