Paz Padilla recupera fuerzas para su vuelta al trabajo bailando con su hija, Anna Ferrer

Ha sido el verano más difícil en la vida de Paz Padilla. No se pueden ni enumerar, para no acumular la tristeza, las pérdidas que ha sufrido la presentadora de Telecinco. Pero hasta ella sabe que la vida te empuja a seguir, porque no hay nada que detenga a los que permanecen en ella.

Recientemente la gaditana ofreció una entrevista en Sálvame para no ocultar nada de cómo habían sido estos dos meses desde el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Pidal, el 19 de julio. Junto a ella estaba su mayor apoyo: Anna Ferrer, su hija.

Lo cierto es que, tal y como anuncia la revista Semana en su nuevo número, Padilla ya está en Madrid dispuesta a retomar su trabajo, a retomar su vida y, sobre todo, a retomar su felicidad, pues eso es precisamente lo que hubiese querido su pareja.

"Antonio quería que fuera feliz", afirmó en su última entrevista y así piensa llevarlo a cabo. Sobre todo, no cometiendo ninguna locura, sino recuperando la mayor normalidad posible (teniendo en cuenta además que seguimos inmersos en una pandemia).

Es por ello que si en Zahara de los Atunes, la localidad en la que vivió su amor y en la que pasó por el altar en octubre de 2016, disfrutó del mar y de la playa acompañada siempre de su hija (y de su yerno Iván), una vez en Madrid, tras refugiarse en el deporte y hacer una pequeña escapada al norte para despejarse, el show debe continuar.

Por una parte se escapó con un buen amigo a pasear en barco por el pantano de San Juan, al oeste de la capital, aprovechando el viaje de su hija con su novio a Ibiza y Formentera. Y por otro, precisamente apoyada siempre por Anna Ferrer, recuperar las ganas de reírse.

O de bailar. La presentadora, que en menos de un mes cumplirá 51 años, ha subido un vídeo a su Instagram en el que, acompañada de su hija, vuelve a sonreír mientras se desenvuelve en la pista. ¿Por qué? Porque, en sus propias palabras, "bailar ayuda a quitar las penas".

Madre e hija aparecen, por tanto, disfrutando de un momento íntimo mientras suena música del cantante Paul Alone. Los seguidores de la también actriz (acumula casi dos millones) también han querido hacerle saber que están con ella y en menos de 24 horas el clip ha alcanzado los 700.000 likes.