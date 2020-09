Paz Padilla cuenta, en 'Sábado deluxe', cómo se despidió de su marido: "Ven a por mí, pero cuando toque"

Este sábado, el plato fuerte del Deluxe fue Paz Padilla. La gaditana ofreció una emotiva entrevista en la que se explayó sobre las tres grandes tragedias que han protagonizado sus últimos meses: la muerte de su madre, la de su marido y la de su suegra. Sin embargo, lejos de lamentarse, intentó transmitir un mensaje de aceptación y serenidad ante la pérdida de seres queridos.

Al principio, la actriz explicó cómo intentó, al enterarse del cáncer que padecía Antonio Juan Vidal, "salvarle la vida" cambiando la alimentación, poniendo un huerto en casa y gallinas. Añadió que este último año ha sido el único que ha pasado conviviendo con su pareja, pues hasta entonces él no había conseguido trabajo en Madrid, donde ella reside habitualmente por su trabajo en Mediaset.

Ante esto, Padilla asegura que cree que su cometido era "ayudarle a morir y darle amor del más puro en esos últimos meses". En ese período de tiempo, la también presentadora asegura que aprendió a "vivir aquí y ahora", que para ella no era "viajar", sino "sentarse, cogerle la mano a Antonio y ver cómo pasan las horas". Por ello, durante el confinamiento fue "muy feliz" y, si no hubiera sido por la situación de su marido, habría "ido a colaborar a Ifema".

Sin embargo, se dedicó a tejer mascarillas desde su casa para el personal sanitario cuando estas escaseaban. Mientras tanto, acompañó al amor de su vida en unos meses en los que, pese a la despedida inminente, nunca faltó el sentido del humor. "Una vez me dijo que había dejado de ver por un ojo, y yo le dije que mejor, que yo era muy fea y así se libraba de verme", contó entre risas.

La humorista recalcó en varias ocasiones a lo largo de la entrevista lo mal que se educaba en Occidente sobre la muerte, tratándola con miedo e incluso escondiéndola. "Si algo me ha dejado Antonio es el no tenerle miedo a la muerte. Él tendria miedo al principio, pero aprendió a conocerse y a llevarse el amor".

Después, Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo fue la despedida entre Paz Padilla y su pareja: "No quería que muriera en un hospital, porque ahí ayudan a vivir y no a morir. Así que, en casa, puse una foto de mi madre, esencia de lavanda y velas. Yo le decía todo el rato 'te quiero, cariño'; "ven a por mí, pero cuando me toque, eh, antes no".

Tal y como explicó, la muerte fue un momento "muy bonito", y ella sintió cuando él "ya no estaba ahí". Desde entonces, cuenta que "ya no es presencia ni un hombre", sino que si está en algún sitio es con ella y "en forma de amor". La presentadora quiso hacer especial énfasis en agradecer a todas las personas que mandaron coronas de flores anónimas al tanatorio, y comentó que "nunca querría a nadie" como quiso a Antonio.

Por último, aseguró encontrarse lista para volver al trabajo, algo que ocurrirá el miércoles en Sálvame. Pero se muestra precavida por los comentarios que su actitud podría suscitar, y pide que la gente no la juzgue ante sus chistes o su alegría, pues forma parte de su filosofía de vida y su manera de gestionar los últimos acontecimientos. "Tengo que se feliz, se lo debo", terminó.