Berklee València abre con un formato híbrido y recibe a 120 estudiantes de 30 nacionalidades

Además, durante el otoño, 495 estudiantes de grado de Berklee Boston, provenientes de 57 países, tendrán la oportunidad de formarse en remoto con el cuerpo docente del campus de la escuela en València, detalla la entidad educativa en un comunicado.

El retorno al campus de los estudiantes de máster incluye "una larga lista" de medidas de seguridad que permitirán a los alumnos avanzar hacia sus objetivos académicos y profesionales en un entorno seguro y flexible manteniendo el campus limpio, y estableciendo un ambiente de trabajo que "minimice al máximo" la propagación del Covid-19, recalcan.

Durante este nuevo curso, si las circunstancias actuales lo permiten, Berklee València tiene planificada una gran variedad de conciertos, tanto digitales como presenciales, gratuitos, y abiertos al público general, a través del ciclo 'Un Lago de Conciertos' o el festival 'Musaico', en colaboración con la Ciutat de les Arts i les Ciències; 'Concerts a la Fundació' con Fundación Bancaja; Discover-i o Synesthesia.

Además, por segundo año consecutivo, Berklee incluirá parte de sus actividades anuales en la programación de Les Arts, dentro del programa Berklee a Les Arts.

ALTA ESPECIALIZACIÓN

Con un currículum único, el campus ofrece cuatro programas de máster de alta especialización: Music Production, Technology, and Innovation, Contemporary Performance (Production Concentration), Scoring for Film, Television, and Video Games, y Global Entertainment and Music Business a los que complementa el centro internacional de asesoramiento para ayudar a los alumnos en su transición hacia la vida profesional en la industria de la música, así como un "ambicioso" programa de becas, que este año asciende a un total de 1,1 millones de dólares.

El campus de Berklee en València cuenta con la última tecnología y es el lugar idóneo para aquellos que desean desarrollar una carrera internacional en la industria de la música o el entretenimiento. Situado en la Ciutat de les Arts i les Ciències, ofrece a sus estudiantes unas instalaciones innovadoras, en un entorno único, y el conocimiento y experiencia de su cuerpo docente para desarrollar su potencial como futuros profesionales y líderes en la industria.