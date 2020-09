Les arts escèniques valencianes, presents en uns Premis Max amb rigoroses mesures de seguretat per la Covid

La cerimònia, que serà retransmesa per la 2 en directe a partir de les 20.00 hores, tindrà un aforament reduït i l'entrega de premis serà sense contacte entre els participants, a causa de la pandèmia del coronavirus.

L'espectacle 'Dinamarca' ha aconseguit dos nominacions als Premi Max de les arts escèniques en la seua edició de 2020 per als seus autors -el text porta la firma de Rodolf Sirera i del seu germà mort Josep Lluís- i actriu protagonista, Rebeca Valls. També està en la carrera final dels guardons amb altres dos nominacions 'Homenaje a una desconocida', de Teatro de la Catrina, que aspira a convertir-se en el Millor espectacle revelació i la Millor autoria revelació.

Igualment, seran bases de la Comunitat en aquesta cita cultural la direcció escènica de Jordi Casanovas per a 'Valenciana'; Teatre de l'Home Dibuixat, per la tendra 'Zapatos nuevos', i el músic Jesús Salvador 'Chapi', pel seu treball en l'espectacle de dansa 'Animal de Séquia'.

'Dinamarca' és una proposta teatral que parla del bé i el mal a través d'uns personatges podrits i amb l'ocupació nazi com a rerefons. El text porta la firma de Rodolf Sirera i del seu germà mort Josep Lluís. Tots dos estan nominats en la categoria de Millor autoria teatral.

Aquesta obra es porta també una altra nominació, la de Rebeca Valls com a actriu protagonista, guardó que li disputarà a Verónica Forqué i a Irene Escolar.

D'un cognom clàssic en el teatre valencià i espanyol, com és el de Sirera, a una companyia creada en 2010, Teatro de la Catrina, que competeix amb 'Homenaje a una desconocida' on s'aposta per un teatre documental autobiogràfic. Desirée Belmonte i Cristina Correa estan nominades com a autores revelació.

Per la seua banda, 'Valenciana' porta al teatre un "gran fresc" social dels noranta, des de la Ruta Bakalao a la "corrupció moral". Jordi Casanovas opta a un premi Max en la secció de Millor direcció d'escena. Es dona la circumstància que el director i dramaturg català tindrà una altra oportunitat de portar-se a casa un guardó, aquesta vegada en la categoria de Millor adaptació o versió d'obra teatral per 'Jauría', dramatúrgia a partir de la transcripció del juí realitzat a 'La Manada'.

A més, la companyia castellonenca Teatre de l'Home Dibuixat també ha aconseguit estar entre els millors de l'any amb 'Zapatos nuevos', que lluitarà per proclamar-se Millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar. Es tracta d'un muntatge de teatre d'objectes que porta a l'espectador cap a la infància amb grans dosis de tendresa.

Quant a la dansa, una nominació es porta 'Animal de séquia' per la música de 'Chapi', que embolica una peça que ofereix una relectura contemporània de la cultura popular valenciana.

Així mateix, per muntatges no produïts o coproduïts a la Comunitat també estan nominades la companyia creada a Barcelona per la ballarina i coreògrafa valenciana Mar Gómez, per 'Slapstick', en la secció de Millor espectacle de carrer; i Paloma Calderón, que pot ser la Millor intèrpret femenina de dansa per 'Cortejo'.

Els XXIII Premis Max, sota el lema, 'L'art d'escoltar' i que congregarà uns 500 professionals de la indústria, s'erigeixen com el punt de trobada del sector de les arts escèniques, "un dels més colpejats i maltractats per la pandèmia del Covid-19", i coincideixen a més amb la celebració del 150 aniversari de la construcció del Teatro Cervantes.

Els directors artístics dels XXIII Premis Max, Joaquín Casanova i Elisa Ramos, de la companyia La Maquiné, han concebut una cerimònia multidisciplinària i vertebrada per música original.

Sobre l'escenari estaran artistes com a Fuel Fandango, María José Llergo, l'octet vocal Sietemásuno, Maduixa Dansa, Susi Sánchez, Ángel Ruiz, Carlos López, Eduardo Guerrero, la Compañía Zen del Sur, els alumnes del Conservatori Superior de Dansa de Màlaga i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, en col·laboració amb la Companyia Fernando Hurtado, l'actor José Vera, la ballarina de puntes Gloria Ramos i un elenc d'entregadores que integrarà a coneguts noms de la interpretació.

En concret, es preveu comptar entre els seus entregadors amb Pepón Nieto, Belén Cuesta, María Barranco, Fran Perea, Pablo Puyol, Salva Reina, Juan Manuel Lara, Jaime Ordóñez, Mariola Fuentes i Mona Martínez, tots vinculats a Màlaga.

Així, per a seguir els protocols establits a causa de la pandèmia, desfilaran pel photocall, instal·lat en l'Hotel AC de Màlaga i de caràcter privat, incidint a suprimir la catifa roja de convidats per a evitar possibles aglomeracions.

D'altra banda, l'Ajuntament de Màlaga i Fundació SGAE han remarcat els estrictes protocols sanitaris que s'estan assumint per a una correcta organització dels premis.

Entre les mesures higièniques i sanitàries adoptades per a la celebració dels XXIII Premis Max en el Teatro Cervantes destaca la reducció de l'aforament del teatre al 65%, la presa de temperatura, l'ús obligatori de mascareta, la lectura digital d'entrades, s'han reforçat les tasques de desinfecció i neteja i s'han instal·lat dispensadores de gel hidroalcohòlic, així com els senyals en terra per a indicar la distància de seguretat d'1,5 metres que ha de respectar-se entre convidats. També s'ha eliminat qualsevol tipus de càtering.

Quant als finalistes, l'obra 'Shock (El cóndor y el puma)', d'Andrés Lima, és la favorita. Així, aquesta obra opta a les categories de millor espectacle de teatre, millor direcció d'escena, millor disseny d'espai escènic i millor actor protagonista (Ernesto Alterio).