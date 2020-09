Sánchez negociará con los 4 diputados del PDeCAT díscolos con Puigdemont y recupera reformar el delito de sedición

El Gobierno vuelva a aceptarla mano tendida desde el independentismo catalán y a apuntar gestos de cara a un acuerdo presupuestario. Una semana después de que el presidente acordara con ERC retomar la 'mesa de diálogo' para que este partido se avenga a negociar los Presupuestos, Pedro Sánchez ha indicado este lunes que el Gobierno cuenta con negociar también con los cuatro diputados del PDeCAT que se han desmarcado de la disciplina de JxCAT y de Carles Puigdemont. Además, ha asegurado que retomará el proyecto para reformar el delito de sedición en el Código Penal, del que antes del verano se había desentendido el Ejecutivo.

"Yo espero que sí", ha dicho Sánchez en una entrevista en TVE sobre los contactos con los cuatro diputados convergentes que no se integrarán en la nueva formación que prepara Puigdemont y que están dispuestos a saltarse en el Congreso la disciplina de grupo, también por lo que respecta a los Presupuestos que JxCAT rechaza apoyar sin no hay compromisos sobre autodeterminación. Entre ellos, figura Ferrán Bel, su cara más visible en asuntos económicos.

Sobre la convocatoria de una segunda reunión de la 'mesa de diálogo', Sánchez ha indicado que hablará con el presidente catalán, Quim Torra, "esta semana" y ha esperado que "podamos tenerla en los próximos días". Sánchez y Rufián convinieron que debería ser a mediados de septiembre, pero la semana pasada la portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, dijo que si el Gobierno no aceptaba tratar la cuestión de la autodeterminación, no tenía sentido reunirla ara "hacerse la foto".

Delito de sedición

Ante este nuevo escenario, Sánchez ha recuperado este lunes un proyecto que podría ayudar a los independentistas catalanes, la reforma del delito de sedición. Antes del verano, el Gobierno lo aparcó y evitó incluirlo entre los aspectos que cree necesario reformar en el Código Penal.

Por el contrario, Sánchez ha revivido este proyecto este lunes. "Es un objetivo y un compromiso que anuncie´en mi discurso de investidura". Lo ha dicho justo dos meses después de que su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurara en la sala de prensa de Moncloa que "no ha habido ningún compromiso por parte del Gobierno en ningún cambio normativo del Código Penal sobre materia de rebelión y sedición”.

Ante la negociación de Presupuestos también con ERC y parte del PDeCAT, Sánchez ha dicho todo lo contrario y ha vuelto a aludir a las sentencias de tribunales europeos en relación a políticos catalanes que supusieron un revés para el sistema judicial español. "Europa ha dicho en algunas sentencias los déficits de este Código Penal, incluso en la sentencia del Tribunal Supremo" ,ha dicho y ha apostado por "actualizar, modernizar y revisar el Código Penal".

Que cuatro de los ochos diputados de JxCAT pudieran eventualmente pasar del 'no' al menos a la 'abstención' facilitaría notablemente la aprobación de la Cuentas. A este respecto, Sánchez ha señalado que "me gustaría que [los Presupuestos] salieran, no solo porque son necesarios, sino porque tuvieran el mayor apoyo posible". Ha asegurado que serán "progresistas" pero también darán la posibilidad de "sumar acuerdos trasversales".

Uno de ellos sería de Ciudadanos, que la semana pasada pidió unas Cuentas "moderadas" y que "no tengan ideología". Esto choca con las expectativas de Unidas Podemos dentro del Gobierno y de ERC fuera de él y también con la subida de impuestos que figura en el acuerdo de coalición.

Este lunes, Sánchez ha vuelto a alejar la subida fiscal para el año que viene. "Tenemos que amoldar nuestros objetivos políticos y económicos como una reforma fiscal a la coyuntura económica, el objetivo presupuestario y de política económica tiene que ser a cortísimo plazo, durante el próximo año la recuperación económica, la creación de empleo y la cohesión social".

Acuerdo roto con el PP para el CGPJ

Quien no parece que vaya a estar en la ecuación es el PP. La semana pasada, su presidente, Pablo Casado, dejó claro a Sánchez que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno imposibilita todo acuerdo, también sobre la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de parte del Tribunal Constitucional, que permanecen en funciones desde hace dos años.

Para ello, el acuerdo entre el PSOE y el PP es clave y Sánchez ha rechazado este lunes cambiar de aliados para estas renovaciones. El Gobierno cuenta para ello con el PP con quien el presidente ha confirmado que en agosto ya existía un acuerdo casi cerrado, al "99%".

Según publica este lunes El País, Casado aceptó el mes pasado mediante un whatsapp a Sánchez renovar el CGPJ pero la abrupta salida de la exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, habría llevado al líder popular a cambiar de posición para contentar al ala más dura del partido.

Casado no ha querido comentar este lunes conversaciones privadas, pero Sánchez sí lo ha dado por bueno. "Estos contactos se produjeron en agosto, fructificaron en acuerdos al 99% y el PP durante agosto rompió estos acuerdos", ha dicho.