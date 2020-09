Rufián propone a Sánchez la 'Mesa de diálogo' a mitad de mes como previa a negociar los Presupuestos sin Cs

O ERC o Ciudadanos pero antes cumpliendo con los compromisos de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña. El portavoz en el Congreso de ERC, Gabril Rufián, ha propuesto este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar la segunda reunión de la Mesa de Diálogo para mitad de septiembre. Sería el paso "previo" para empezar a negociar unos Presupuestos en el que los independentistas catalanes rechazan la influencia que parece que tendrá Ciudadanos. Su líder, Inés Arrimadas, se comprometió este miércoles con Sánchez a negociar unos Presupuestos "moderados" y sin "ideología", algo que ha rechazado Rufián este jueves.

"No es lo mismo Cs que ERC", ha afirmado Rufián tras la reunión con Sánchez, en una rueda de prensa en la que ha "entendido" que es "muy goloso" y "más fácil" pactar con Ciudadanos "desde el más frío pragmatismo si no tienes más ideología". Sin embargo, ha insistido en que no es igual negociar sobre educación, sanidad o inversiones con un partido y otro y ha llegado a apelar a Unidas Podemos como el socio de Gobierno que sí tiene clara esta cuestión. También al PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, también se ha reunido este jueves con Sánchez y en ocasiones anteriores ha dicho que prefiere que las Cuentas se pacten con los socios de investidura, es decir, sin Cs.

Según Rufián, Arrimadas tratará de "cargarse la vía del diálogo y lo siguiente será el Ingreso Mínimo Vital, ayudas para la gente, una fiscalidad justa, sanidad y educación públicas". "Estamos hablando con Cs, el partido que gobierna con Vox en Madrid", ha dicho.

Rufián ha asegurado que ERC es "incompatible" con Ciudadanos y ha planteado una Sánchez una disyuntiva en la que también hay una condición "previa", que retomar la Mesa de Dialogo que celebró su de momento única reunión en febrero. Rufián ha asegurado que así lo ha "acordado" con el presidente, aunque también ha recordado que la convocatoria depende de los cuatro partidos que forman los dos gobiernos -el central y el de la Generalitat-, donde también está JxCAT de Quim Torra, reacio a volver a reunir la Mesa. Fuentes del Gobierno insisten en que no tienen ningún problema en volver a reunirse, pero que antes JxCAT y ERC deben ponerse de acuerdo dentro del Govern.

Primero la Mesa de diálogo

Rufián ha recordado que la Mesa de Diálogo fue un compromiso de Sánchez para acordar la investidura y que si quiere otro acuerdo, es decir, los Presupuestos, antes deberá cumplir con lo pactado anteriormente, iniciar el diálogo político sobre la solución a la crisis catalana.

"Hemos pactado compromisos previos como la Mesa de Diálogo y de negociación, pactamos el desbloqueo de la investidura en pos del diálogo y todavía estamos esperando que se a acabe de cumplir este acuerdo y ya no están pidiendo pactar otro", ha dicho.

En todo caso, el portavoz de ERC ha dejado claro este jueves que el diálogo político sobre Cataluña no está por encima de la negociación presupuestaria. Al contrario, ha considerado que "lo prioritario" son "políticas para salir del agujero en el que estamos", aunque ha recordado que "también hay un conflicto político -"un elefante entro de la habitación"- que se puede esconder por mucho que se quiera y eso hay que tratarlo".

Este jueves, Rufián no ha evitado hablar de la Mesa en términos de "líneas rojas" ni de "soga al cuello" de cara a dar un apoyo a los Presupuestos. Por el contrario, se ha mostrado mucho más tajante por lo que respecta a la "incompatibilidad" entre ERC y Cs en el acuerdo presupuestario y ha insistido en que es "mentira" y una "falacia" decir que "da igual" pactarlos con un partido o con otro.

"Arrimadas dice que no quiere que los Presupuestos se negocien con Iglesias y con Rufián, sería bueno que no se pactara con el Ibex", que ha dicho que lo que ocurrirá si Sánchez se apoya en Cs.