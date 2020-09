El PSOE pide cámaras de videovigilancia en El Romeral "para frenar los excesos de velocidad"

Quero ha advertido de que "la falta de que esta carretera no tiene ley, es lugar donde se dan cita personas que no hacen un uso responsable de la moto ni del coche", mientras que "al exceso de ruido se suma el peligro de atropello por carecer de badenes ni otros sistemas de regulación de la velocidad".

En este punto, ha recordado que no es la primera vez que los socialistas alertan "sobre el peligro de estas carreras ilegales y conductas irresponsables en el tráfico, sino que es una batalla que se da desde el año 2013".

"Tras el desconfinamiento, avenida de Plutarco se ha vuelto a convertir en una pista de velocidad para competiciones con escape libre, mientras decenas de residentes están bajo tratamiento médico para prevenir el insomnio por los elevados niveles de ruido a altas horas de la madrugada", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "también se han dado casos de atropellos, porque alcohol y vehículos de gran cilindrada son una mezcla explosiva".

Por eso, el edil del PSOE pide al Ayuntamiento "que se instalen cámaras de videovigilancia para disuadir a los incumplidores de la normativa y garantizar la seguridad y la tranquilidad que se merecen los vecinos de avenida de Plutarco".

Asimismo, Quero ha pedido otras medidas de calmado de tráfico "como pasos elevados, radares y semáforos". Al respecto, ha incidido a través de un comunicado en que "se han presentado iniciativas y mociones que han sido aprobadas durante esta legislatura y la anterior. Pero el papel lo aguanta todo y tanto PP, como parte del equipo de gobierno local, como Ciudadanos, no han movido todavía ni un dedo por los centenares de familias que luchan de manera incansable contra el ruido que acaba con su sueño de dormir tranquilos por las noches".

Por su parte, Miguel Caro, representante de la Asociación de Vecinos de el Romeral, ha explicado que "no dormía antes de la cuarentena. Y ahora que hemos salido del estado de alarma, otra vez ha comenzado el calvario".

Caro ha afirmado que "más de medio centenar de conocidos tienen que tomar una pastillita para poder conciliar el sueño. No es de justicia que llegues al trabajo cansado, que no puedas dormir ni entre semana, que no puedas tener en tu casa las ventanas abiertas por el ruido de las motos, por la música de los coches y de la gente dando gritos y palmas en la calle".

POLICÍAS

Por otro lado, el concejal socialista Salvador Trujillo ha expresado "que gran parte de las situaciones como las que viven a diario los vecinos de avenida de Plutarco se deben a la falta de vigilancia policial en las calles".

Al respecto, los socialistas han advertido al equipo de gobierno del "déficit" de más de 300 policías locales en la ciudad. "Hay que devolver a la actividad a la policía de barrio que Francisco de la Torre eliminó y el Ayuntamiento debe cumplir con lo aprobado sobre las zonas ZAS, con el aumento de la vigilancia policial", ha exigido Trujillo.

"La plantilla de Málaga, compuesta actualmente por un total de 845 agentes, no cumple con la ratio recomendada de número de efectivos de policía por habitantes, que se sitúa en dos por cada 1.000 habitantes", ha apostillado.

Así, Trujillo ve viable recuperar "una policía de proximidad que se dedique a controlar situaciones conflictivas como las que denuncian cada fin de semana vecinos de la barriada del Romeral bajaría sin duda el número de actuaciones".

"Esta medida -ha agregado- no sólo garantiza que aumente la sensación de seguridad de los vecinos, sino que, al tener una presencia constante en las barriadas, se evitarían situaciones de inseguridad entre los vecinos de esta barriada malagueña".