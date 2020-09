Alejandra Rubio reaparece después de estar un mes confinada tras dar positivo en coronavirus

Alejandra Rubio ha estado alejada de los focos durante todo el mes de agosto. y las especulaciones ante esta desaparición de la vida mediática comenzaban a brotar.

Este sábado, la hija de Terelu regresaba a su puesto de trabajo en el plató de Viva la vida. Ha sido allí donde se ha sincerado acerca de su ausencia, que tanto había preocupado a su madre según había confesado.

"He estado en casita confinada. Cogí el virus después de las vacaciones", ha explicado. Durante este mes, ha estado haciendo cuarentena junto a Álvaro Lobo, su pareja actual.

"Me empecé a encontrar mal, tenía fiebre, me levanté al día siguiente y no me sabía a nada la comida. Fui al hospital y di positivo", ha declarado. Ha reconocido que ha padecido casi todos los síntomas que se conocen, aunque no han sido graves, exceptuando los respiratorios: "Menos mal".

Ha tenido que alargar su confinamiento durante más días de lo normal porque la PCR seguía saliendo positiva pese a que había dado negativo en el test de sangre. "Se queda el gen del virus. No contagio, pero no quería salir a la calle por si acaso", ha confesado.

Durante todos estos días ha recibido la llamada diaria tanto de su madre como de su abuela, María Teresa Campos. Además, su tía Carmen Borrego era la encargada de llevarle la comida y dejársela en el ascensor.

Terelu, quien también tuvo que confinarse unos días por haber estado en contacto con ella, ha reconocido que se siente "muy orgullosa" por como ha llevado su hija la cuarentena. "Estamos pidiéndole a los jóvenes que sean prudentes y que sean consecuentes. Para mí, Alejandra ha sido un ejemplo. Ella ha sido rigurosísima con todo lo que tenía que hacer", ha reconocido.