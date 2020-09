La mascarilla de Jorge Javier Vázquez contra los toros desata la polémica: "Tortura medieval, vergüenza nacional"

"Tauromaquia. Tortura medieval, vergüenza nacional". Es el mensaje que ha podido leerse en la mascarilla que Jorge Javier Vázquez ha lucido en 'Sálvame' y que ha sembrado la polémica entre los colaboradores presentes en el plató del programa de Mediaset.

Detractor confeso del mundo del toreo y del maltrato animal, el presentador ha aprovechado 'La verbena de Sálvame', uno de los espacios del programa, para sacar la mascarilla y censurar una vez más esta costumbre española. Fue la actuación de Rafa Mora y su novia, Macarena, la que dio pie a esta nueva crítica.

“Vaya por delante que considero que la tauromaquia ha aportado mucho al mundo del arte, tanto a la moda como a la pintura o a la literatura, pero yo tengo que decir una vez más que estoy en contra de continuar con esa práctica”, ha apuntado.

Y tras aclarar que esa crítica no estaba preparada, ha agregado: “Me hicieron llegar esta mascarilla y hoy me la he puesto”.

Esta censura no sentó bien a algunos de los conterturlios, como Antonio Montero o Belén Esteban, que no reprimió su opinión: "Yo no soy taurina porque nunca voy a los toros ni nada de eso, pero yo no quiero que desaparezca. Tenía que decirlo".

Mensaje a Enrique Ponce

No ha sido la mascarilla de Jorge Javier la única alusión durante el programa al mundo de los toros, sino que el presentador también ha enviado un mensaje al matador Enrique Ponce.

"A mí me parece muy bien su nueva faceta en las redes sociales, mostrándose más cercano, bailando y demás. No sé, mejor que no vuelva a los ruedos por mucho que sea el mejor. Más toreros vivos", ha añadido con ironía.