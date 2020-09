El mensaje motivacional que se ha dedicado a sí misma Ana Soria por su 22º cumpleaños

Todo esto de que Enrique Ponce y Paloma Cuevas ya hayan iniciado los trámites de divorcio le ha pillado a la novia del torero, Ana Soria, al borde del inicio del nuevo curso universitario -estudia la carrera de Derecho- y, sobre todo, justo en la semana de su cumpleaños.

La joven ha soplado estos días las 22 velas y, más allá de la sentida declaración de amor que le ha dedicado su pareja en Instagram (pocos días después de que compartiesen fotografías de su romántico paseo en yate por la costa de Almería), ha querido tener un momento para ella misma.

Soria cumple una edad que, aunque podría ser envidiada por muchos para volver a ella, es cierto que nunca es fácil por la dificultad que entraña madurar a pasos agigantados y tener las cosas claras justo cuando todo a tu alrededor pregona lo contrario.

Pero el caso de la futura abogada es muy poco paradigmático, dado que ella sí que sabe exactamente lo que quiere: estar con el matador, para lo cual se mudará próximamente a Madrid y continuar, aunque a distancia, sus estudios universitarios.

En mitad de todo ello, Ana Soria ha decidido subir a su Instagram, donde cada vez cuenta con un mayor número de seguidores (114.000 actualmente), un álbum de fotografías de su infancia que ha acompañado con una profunda reflexión, perfecta para estos momentos que está atravesando.

Así, entre imágenes de sus primeros pasos como amazonas, jugando al fútbol con la camiseta del Real Madrid o al lado de una bici, la pareja de Ponce, en inglés, ha confesado: "You’re braver than you believe, stronger than you seem, and LOVED more than you’ll never know. Happy bday to me".

Es decir: "Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más amada de lo que nunca sabrás. Feliz cumpleaños para mí". Toda una declaración de intenciones que ya se ha llevado, por supuesto, varios miles de likes (va camino de los 10.000) y la respuesta de su novio, que le ha dedicado un enamorado: "Y un corazón puro que te hace ser más bella por dentro".