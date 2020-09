Ayuso, sobre el coronavirus en los colegios: ​"Es probable que todos los niños lo tengan a lo largo del curso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que hay que trasmitir un mensaje de "normalidad" a los padres en el inicio de las clases en los colegios, porque "a lo largo del curso es probable que todos los niños de alguna u otra manera lo tengan".

"La gente ya se está contagiando y los niños se están contagiando, todo el mundo se está contagiando y no hemos empezado el colegio", ha señalado la presidenta madrileña entrevistada por Federico Jiménez Losantos en esRadio.

Ayuso ha afirmado que los centros escolares se van a convertir en "lugares muy seguros" contra el coronavirus, y se van a adoptar medidas como tomar la temperatura a los niños, impedir la entrada a los padres (excepto en el caso de los niños menores de dos años) y recomendar a los mayores que no se acerquen a los colegios, entre otras.

"La gente lo que tiene que entender es que el virus está en cualquier sitio, pero no podemos volver a quedarnos en casa".

"A lo largo del curso es probable que todos los niños de alguna u otra manera lo tengan [el coronavirus], porque a lo mejor se han contagiado durante el fin de semana, por un familiar, por la tarde en el parque o por un compañero", ha señalado. "La gente lo que tiene que entender es que el virus está en cualquier sitio y lo que hay que hacer es que, con mucha responsabilidad individual, cuidarnos, pero no podemos voilver a quedarnos en casa".

La idea, ha explicado, es que todo el mundo vaya a clase y que cuando haya alguien que está contagiado en el aula, se pase a una cuarentena.

"Durante la cuarentena lo que vamos a promover son las clases por streaming para que el niño pueda seguirlas y con un refuerzo con su tutor desde casa", ha afirmado. "Vamos a estar así todo el curso, con picos".

"Campaña de desgaste"

La presidenta ha afirmado que hay una "campaña de desgaste" contra ella que estima que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha espetado: "Yo no he conocido en ningún otro país del mundo que el presidente arremeta contra su capital".

"En cualquier país, si se cae la capital, se cae todo detrás", ha advertido en la entrevista, en la que ha incidido en su enfrentamiento con Sánchez, a quien ha exigido que diseñe "una estrategia de país" y que luego deje actuar a cada comunidad autónoma.

Ayuso ha reiterado su voluntad de reunirse con Sánchez, a quien ha reclamado un "plan específico" para Madrid, atendiendo a su "especial" situación y que contemple, junto a la respuesta a la pandemia, cuestiones como la ocupación ilegal o la problemática de los menores extranjeros no acompañados.

"Contraprogramación" de Celaá

La jefa del Ejecutivo madrileño ha acusado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de intentar impedir que se produjera la rueda de prensa en la que Madrid presentó su plan de vuelta a las aulas, y ha afirmado que Sánchez "se inventó una rueda de prensa para contraprogramar" a esta comunidad.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno las "caprichosas" decisiones adoptadas en mayo y junio, determinando "que Madrid se quedaba siempre en la fase 0 porque sí" en base a "un comité de expertos que no existía" y "con unos informes falsos que no existían".

También ha cargado Ayuso contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por "azuzar con mociones de censura" y no haber hecho "nada" ante las "manifestaciones altamente contagiosas" celebradas en la capital en los últimos meses.

A su juicio, el PSOE carga contra ella "haga lo que haga" tanto "desde sus ayuntamientos" como desde la Delegación del Gobierno como "desde sus medios de comunicación", y ha lamentado haber tenido que pasar el verano "desmintiendo noticias".

"Al principio yo no terminaba de asumir que tres de cada cuatro cosas que salían en los medios yo no las había dicho, o no las había dicho de esa manera, o las habían descontextualizado", se ha quejado Ayuso, quien, por otro lado, no cree que el PSOE tenga "algo personal" contra ella sino que "tienen que intentarlo todo" para hacerse con el Gobierno madrileño.

Y ha añadido: "No me pienso callar ni acobardar lo más mínimo porque la campaña es evidente".