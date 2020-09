Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 902 nous contagis i set morts en l'últim dia

En un comunicat, Sanitat ha informat de 902 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 25.028. Per províncies, hi ha 78 nous positius a Castelló (2.736 en total), 237 en la província d'Alacant (7.685 en total) i 584 en la província de València (14.603 en total). A més, segueix havent-hi quatre casos sense assignar.

Així mateix, s'han registrat 7 defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions ascendeix a 1.517: 227 en la província de Castelló, 523 en la d'Alacant i 767 en la de València.

D'altra banda, s'han donat 593 altes a pacients amb coronavirus des de l'actualització de dilluns, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 26.177, d'elles 3.240 a Castelló, 8.198 a Alacant i 14.676 a València. A més, hi ha 63 altes no assignades.

376 INGRESSATS

Els hospitals valencians tenen actualment 376 persones ingressades: 34 en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 111 en la província d'Alacant, 15 d'ells en la UCI; i 231 en la província de València, 25 d'ells en UCI.

En aquests moments hi ha actius 5.965 casos, la qual cosa suposa un 17,72% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 829.284, de les quals 687.091 han sigut PCR i 142.193 mitjançant test ràpid.

HI HA POSITIUS EN 42 RESIDÈNCIES DE MAJORS

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 42 residències de majors (3 en la província de Castelló, 19 en la província d'Alacant i 20 en la província de València), 6 residències de persones amb diversitat funcional (1 en la província d'Alacant, 2 en la província de Castelló i 3 en la de València) i 2 centres de menors (1 en la província de Castelló i 1 en la província de València).

En l'última jornada hi ha 23 nous positius entre residents i 17 casos nous entre treballadors. No hi ha hagut que lamentar defuncions entre els residents.

Estan sota vigilància activa de control sanitari 6 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província d'Alacant i 4 en la província de València.

NOUS BROTS

S'han detectat 23 nous brots, la major part d'ells a València i d'origen social. En concret, s'han registrat 13 brots en la capital que van de 3 a 6 casos. Solament tres són d'origen laboral.

Així mateix, hi ha nous brots a Oriola (3 casos, d'origen social), a Castelló (4 casos, d'origen social), Banyeres de Mariola (3 casos, d'origen social), Torrevella (3 casos, d'origen social), Castalla (7 casos, d'origen social), Gandia (5 casos, d'origen laboral) i Ibi (3 casos, d'origen social).