Sánchez confía en que Podemos acepte no subir impuestos en 2021 ante la reunión de los socios sobre Presupuesto

Los dos socios de Gobierno darán este martes un primer paso hacia la negociación de los Presupuestos. Un día después de la reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias en la que quedó claro que el socio morado del Ejecutivo también debe tener visibilidad en la negociación presupuestaria, la parte socialista y la parte morada del Gobierno aún tienen pendiente un consenso base de cara a la negociación con los otros grupos, que harán conjuntamente. Sánchez tiene claro que la situación económica no permitirá en 2021 las subidas de impuestos que figuran en el pacto de coalición pero las dos partes reconocen que este punto aún no está cerrado. Será fruto de la negociación entre los socios que arranca este martes con una reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez.

A principios de verano, Sánchez adelantó en una entrevista que el año que viene se subirían impuestos de Sociedades o el IRPF a las rentas más altas según figura en su acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. Sin embargo, hace unas semanas el tono cambió y desde entonces la parte socialista del Ejecutivo defiende que la crisis económica derivada de la Covid no aconseja acometer una reforma fiscalcomo la pactada con Unidas Podemos.

"La fiscalidad se inspira en el programa [ de coalición] pero se tendrá que modular al momento del ciclo económico y está compartido con Unidas Podemos que no podemos ser ciegos a la situación económica y tenemos a lo largo de toda la legislatura toda una agenda para la reforma fiscal progresiva", ha indicado este martes la ministra de Hacienda.

Sin embargo, la intención de aparcar la subida de impuestos es algo que todavía no está cerrada entre los socios de Gobierno, según admiten las dos partes. "Está todo por ver, hoy se empieza a negociar", han apuntado fuentes de Unidas Podemos, que insisten en que la base sea el acuerdo de coalición, donde figuran subidas de impuestos que Montero no ha querido mantener ya para el año que viene. También en la parte socialista del Gobierno se admite que aún no hay acuerdo sobre los impuestos con el otro socio del Ejecutivo.

Tener en cuenta a Ciudadanos

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda ha recordado que los Presupuestos son "de Gobierno", es decir, de sus dos socios. A pesar de ello, la negociación ya ha empezado con grupos como Ciudadanos y se tendrán en cuenta los elementos que otros partidos transmitan.

Ciudadanos se ha convertido en un socio preferente presupuestario, a la vista de la posición de ERC, contraria por el momento a apoyar las Cuentas. Sánchez no renuncia a conseguir el apoyo -bien mediante un voto a favor, bien mediante una abstención-, pero mientras considera más realista la opción que representa la formación de Inés Arrimadas. Los naranjas se oponen a las subidas de impuestos -como también hace otro partido con el que cuenta Sánchez como el PNV- y en el Gobierno admiten que un compromiso para no hacerlo en 2021 facilita el voto a favor de Ciudadanos.

A cambio del protagonismo que Sánchez está dando a Ciudadanos -este martes se reunirá con Arrimadas después de verse en primer lugar con el líder del PP, Pablo Casado-, Montero ha dejado claro este martes que en la negociación de Presupuestos con el resto de grupos habrá representantes del PSOE y de Unidas Podemos por parte del Gobierno. Serán ella misma y previsiblemente Álvarez. Independientemente de que Ciudadanos insista en que no quiere pactar con Podemos.

"Estarán miembros del Gobierno, de Hacienda de Unidas Podemos", ha afirmado Montero, que ha reiterado en que el objetivo del Gobierno es presentar las cuentas en el Congreso "en tiempo y forma", es decir, como muy tarde el 30 de septiembre, a pesar de que ya se empieza a admitir que quizá haya un nuevo retraso.

Posible nuevo retraso en la Cuentas

Hacienda cuenta con superar el paso previo, la aprobación de la senda del objetivo de déficit, en la tercera semana de septiembre para rápidamente después llevar el proyecto de Presupuestos, que debería superar después las enmiendas a la totalidad y el trámite parlamentario para entrar en vigor el 1 de enero.

Fuentes del Gobierno explican que todo se negocia a la vez -el déficit para el año que viene, los ingresos y los gastos, que los grupos no apoyen una enmienda a la totalidad e incluso con Bruselas para ver cuántos millones de transferencia llegarán a España el año que viene, entorno a unos 24.000, según se espera-.

En este escenario, fuentes del Gobierno contemplan ya la posibilidad de que el trámite se alargue, esperan que no más allá de octubre, lo que podría llevar a que el 1 de enero de 2021 no hubiera todavía Presupuestos y tuvieran que prorrogarse, aunque fuera momentáneamente los vigentes, que elaboró el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro para 2018.