Sánchez cede ante Iglesias y comenzará a negociar los Presupuestos con Unidas Podemos antes que con Cs

El Gobierno sigue haciendo equilibrios para presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que pueda salir adelante en el Congreso. Y este martes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá con el secretario de Estado de Derechos Sociales y máximo responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, para comenzar a diseñar el borrador de las cuentas. Después será el turno de buscar aliados que las apoyen.

Moncloa informó de esta reunión a primera hora del martes, tras la reunión mantenida el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ese encuentro sirvió para analizar la tensión originada en los últimos días en la coalición por el acercamiento del PSOE a Cs, que hizo temer a Unidas Podemos que Sánchez fuera a orillar a la formación morada a cambio de que el partido naranja negociara con él los Presupuestos.

Unidas Podemos es consciente de la dificultad de que ERC apoye las cuentas del Gobierno si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cumple su promesa de convocar elecciones catalanas antes de fin de año. Por ello, ha suavizado la dureza de su oposición a que las cuentas salgan adelante con el apoyo de Cs. Fuentes moradas aseguran que es mejor tener un presupuesto apoyado por diez diputados de la derecha que prorrogar de nuevo las cuentas de 2018.

Pero Iglesias se negaba rotundamente a que Sánchez orillara a su partido para priorizar a Cs en la negociación, y este lunes le exigió negociar con la formación naranja únicamente después de que PSOE y Unidas Podemos hubieran pactado un borrador de Presupuestos. Sánchez ha cedido, y eso es precisamente lo que comenzará a discutirse en la reunión de este martes por la tarde.

"El Gobierno considera que la recuperación económica y social precisa, además del acuerdo europeo, de un nuevo acuerdo presupuestario para que en los próximos meses podamos impulsar las políticas progresistas que necesita España tras la pandemia con el respaldo de los fondos comunitarios", explica el escueto comunicado de la Moncloa.

Sánchez recuerda a Cs que el Gobierno es de coalición

En los últimos días, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha insistido en varias ocasiones en que la meta de su partido es "alejar" los Presupuestos del "populismo" de Podemos, mientras el portavoz adjunto del partido, Edmundo Bal, aseguró el domingo que "apartar" a Iglesias de la "redacción" de las cuentas sería "una buena noticia". Este martes, no obstante, Arrimadas suavizó su oposición y se limitó a señalar que espera "que los Presupuestos tengan la menor ideología de Podemos posible".

No obstante, en una entrevista en Hoy por Hoy, Sánchez recordó a Cs que el Gobierno es de coalición y que las cuentas deberán negociarse con los dos partidos, algo que hasta ahora no había verbalizado. "Somos un Gobierno de coalición, no monocolor", y "todos los interlocutores tienen que reconocerlo", apuntó el presidente. A cambio, se pretende que el borrador a partir del que se negociarán las cuentas no sea "excluyente" para tratar de atraer al mayor número de partidos posible, prometió.

Sánchez también pidió al líder del PP, Pablo Casado, que negocie esos Presupuestos, una solicitud más retórica que real, porque lo cierto es que no existe prácticamente ninguna posibilidad de que eso ocurra. "¿Qué sentido tiene el bloqueo por el bloqueo? El líder de la oposición tiene que liderar el discurso de la oposición. En una situación tan inédita, la alternativa es arrimar el hombro", sostuvo el presidente, que pidió al PP "que se ponga en el lugar de los ciudadanos que piden estabilidad".