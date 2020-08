La cifra de hospitalizados por el virus del Nilo aumenta a 15, con un caso más

El virus de la fiebre del Nilo ha provocado en las últimas horas un nuevo ingreso hospitalario en la provincia de Sevilla, que registra ya un total de 15 personas ingresadas por este motivo, de las cuales cuatro permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), las mismas que el domingo. Así lo explicó este lunes la Consejería de Salud y Familias, que precisó que las muestras positivas de este virus son 30 y los casos confirmados 19, sin cambios con respecto al fin de semana.

Cabe recordar que la fiebre del Nilo, que afecta en mayor o menor medida a 12 municipios de la provincia, incluida la capital, se ha cobrado ya la vida de tres personas. El último fallecimiento tuvo lugar el pasado viernes, un hombre de 70 años que estaba en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, además de una mujer de 85 años y un hombre de 77.

Al respecto, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado este lunes que todo este asunto está bajo la supervisión y control de las consejerías de Medio Ambiente y de Salud y que, por la información de la que dispone, se está autorizando la fumigación de determinados espacios, pero no es tarea fácil en todos los lugares, puesto que hay que tener en cuenta la afectación sobre otras vidas vegetales o animales en esos espacios, puntualizó. En este sentido, Marín señaló que hay que analizar dónde están los focos o "nidos" de los mosquitos e ir eliminándolos, pero "no nos podemos volver locos y fumigar toda Andalucía, sino que hay que hacerlo con mucha cautela".

Además, recordó que el problema del mosquito del Nilo no es nuevo en la comunidad, sino que se produce desde hace años, si bien esto "no es excusa para que ahora no se actúe, pero hay que hacerlo con todos los informes que están facilitando los expertos desde el ámbito sanitario y medioambiental".

Este mismo lunes, el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, mantuvo una reunión con los alcaldes de las localidades afectadas, un encuentro que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aseguró que "llega tarde", aunque confió en que el Gobierno andaluz "ofrezca ayudas" para una fumigación "más potente y que abarque más territorio".