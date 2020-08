Coronavirus.- Virginia Pérez da positivo en Covid-19

"Esta tarde me han comunicado que he dado positivo por COVID19. Ahora mismo me encuentro bien. Estoy aislada pero seguiré trabajando con la misma ilusión y tesón desde el confinamiento. Un abrazo a mis compañeros del PP de Sevilla, espero veros pronto", ha publicado Virginia Pérez en su perfil en la red social Twitter.

El pasado martes, el alcalde de Carmona, el popular Juan Ávila, comunicaba de su lado que había dado positivo en una prueba de Covid-19, después de que el domingo diese positivo en el test su concejal de Salud y Consumo y de Mayores, Enrique Becerra.