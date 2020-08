El delegado del Gobierno en Madrid admite que la desescalada "quizá no haya sido perfecta"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha admitido este viernes que el plan de fases para la desescalada del confinamiento diseñado por Moncloa esta primavera quizá "no haya sido perfecta ni todo lo eficiente y eficaz que debiera".

Así lo ha reconocido durante una entrevista en el programa 'Buenos días Madrid' de Telemadrid, en la que ha respondido a la pregunta de por qué creía que España se encuentra a la cabeza en Europa en número de contagios en esta segunda ola de la Covid.

"Es posible que la desescalada no haya sido perfecta ni todo lo eficiente y eficaz que debiera. Además, después de meses confinados, los españoles deseábamos el contacto directo. Es posible que la reacción humanamente entendible de retomar los contactos nos haya llevado a unos excesos que ahora estemos pagando", ha expuesto.

Asimismo, Franco ha admitido que la situación actual "es preocupante pero no tan dramática como en la primera ola".

Apuesta por la unidad en el Gobierno madrileño

Respecto a la situación en la Comunidad de Madrid, Franco ha declinado criticar este viernes al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso: "He sido crítico con algunos aspectos generales del Gobierno de la Comunidad de Madrid pero en estos momentos complicados no quiero añadir gravedad. Hay que trabajar todos en buscar soluciones para que no se repita lo que sucedió en primavera. Estamos a tiempo, pero en cuanto a los rastreadores y Atención Primaria sí llegamos tarde", ha aseverado.