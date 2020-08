Sanidad notifica 7.296 nuevos contagios de coronavirus y Madrid duplica sus positivos en el último día

El gran crecimiento de la epidemia de coronavirus en España que comenzó a percibirse el pasado julio sigue sin dar tregua, después de que Sanidad haya añadido a sus registros 7.296 casos de coronavirus, 179 más que el martes, en un día en la que la Comunidad Valenciana no ha cargado información al sistema.

El total de casos confirmados alcanza ya los 419.849 desde que hay registros y los casos diagnosticados el día previo han subido hasta los 3.594, la mayoría en la Comunidad de Madrid, que ha informado de 1.513 positivos de coronavirus y se sitúa como la segunda región tras Aragón con mayor incidencia del virus.

Por su parte, la cifra de fallecidos ya alcanza los 28.971 tras incorporarse a los registros 47 nuevos decesos este miércoles.

Además, el número de personas que permanecen ingresadas con Covid en los hospitales españoles asciende este miércoles a 5.903, tras registrarse 922 nuevas hospitalizaciones y 593 altas, lo que supone una ocupación del 5,5% del total de camas disponibles. De esos casi 6.000 pacientes, 697 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Aunque a nivel de positivos diarios registrados las cifras se parecen mucho a las de los meses más duros de la epidemia, hay que tener en cuenta que los contextos son diferentes. A finales de marzo y abril, la capacidad de hacer test era mucho menor que la actual y varios modelos y el propio estudio de seroprevalencia sugieren que las cifras de contagios reales eran mucho mayores que las que reflejaban los datos diarios.

Sin embargo, la evolución de la epidemia en España sigue siendo preocupante. La tasa de positividad (un indicador que la OMS recomendó que no superara el 5% para desconfinar las poblaciones) de las pruebas PCR que se hacen a diario se sitúa en torno al 8,4% según un cálculo del portal especializado en datos Our World in Data, una cifra muy superior a la de otros países europeos y mayor incluso que la de EE UU.