La ratio de carriles-bici está entre las diez primeras de España, pero tiene mejoras pendientes, según la OCU

El estudio de la OCU recoge la opinión de 4.394 personas, ciclistas y no ciclistas, a través de una encuesta realizada el pasado otoño en diez capitales -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas y Bilbao-; y que se completa con los datos de infraestructuras recogidos en colaboración con Datadista.

En el caso de Zaragoza destaca positivamente el desarrollo de infraestructuras ciclistas. Los residentes disfrutan de 1,2 kilómetros de carril bici por cada 10 kilómetros de vía pública abierta al tráfico. Entendiendo como carril bici una vía ciclista protegida y separada del resto del tráfico.

Esta ratio es ligeramente inferior a la de ciudades como Bilbao, Sevilla, Valencia o Barcelona, pero muy superior al de otras grandes ciudades como Madrid, Las Palmas, Murcia o Málaga. Su ratio de bicis públicas de alquiler también está entre las más altas, lo mismo que su sistema de préstamo municipal de bicicletas (1,9 por cada 1.000 habitantes) y los sistemas de aparcamiento seguro (más de 13.000).

A pesar de todo, los zaragozanos encuestados dan una nota inferior a la de otras grandes ciudades a las condiciones para montar en bicicleta en su ciudad. De hecho, no son tantos los que la utilizan y solo un 18 por ciento de los residentes que participaron en la encuesta utilizan la bici al menos una vez por semana; y de ellos apenas un 3,4 por ciento la usan casi todos los días (6,7 días por semana).

De los resultados de la encuesta se desprenden algunos aspectos mejorables, como la intermodalidad con el transporte público o el tráfico en las calles.

AYUDAS

OCU considera que el Ayuntamiento de Zaragoza debe seguir promoviendo el uso de la bici como un medio de transporte limpio, barato y sostenible, que además reduce el riesgo de contagio por coronavirus.

"Es necesario seguir aumentando y mejorando la red ciclista para que los distintos barrios queden perfectamente conectados entre sí, sin olvidar el mantenimiento de los ya creados", ha indicado la OCU en una nota de prensa.

Esta organización de consumidores ha considerado que "no sería mala idea" ofrecer ayudas a la compra de una bici, ya que el 50 por ciento de los que no la usan aducen que no cuentan con una propia.

Además, OCU tiene en marcha una campaña por la movilidad inteligente en la que pide el apoyo de los ciudadanos para garantizar su derecho a la movilidad y a respirar un aire limpio en las ciudades.