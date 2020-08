Blas Cantó reconoce en 'Pasapalabra' que "las pruebas de música y los karaokes se me dan fatal"

Muchos de los invitados de Pasapalabra se quejan que, cuando tienen que disputar 'La pista musical', les toque contra cantantes, ya que dan por supuesta su superioridad en la materia, aunque a veces no pasa y otras, sí.

Eso es lo que le pasó a Iñaki Urrutia este martes en el concurso de Antena 3, que tuvo que verse las caras con Blas Cantó en la prueba musical del programa y exclamó: "Es cantante, no vale".

Pero el representante de España en Eurovisión en 2021 (la edición de 2020 no se pudo celebrar por la alerta sanitaria por coronavirus) se defendió: "Las pruebas de música se me dan fatal".

Cantó afirmó que, al ser cantante, 'La pista musical' era "peor aún. No se me dan bien los karaokes, ni la música en la escuela...", pero sus compañeros le tacharon de "llorón" y su compañera Mabel Lozano le aconsejó que no llorara: "Vente llorado de casa que les das confianza".

"Año de la canción, 1967, pero vamos a escuchar una versión posterior de 1968", señalo entre risas Leal, que dio paso a la música. Casi antes de que empezara a sonar, Cantó ya había accionado el pulsador.

Solo le hicieron falta unos segundos para alzar los brazos en señal de victoria: "Es I say a little prayer de Aretha Franklin, ¿no?", señaló mientras la entonaba. Urrutia, irónicamente afirmó que "no la canta bien, se le está yendo el tono Roberto".

El presentador le pidió al cantante que volviera a repetir el nombre de la canción "para no decirla yo" y le confirmó a Cantó que era correcta y se llevaba los cinco segundos para su concursante.