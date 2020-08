Torremolinos ofrece a la Junta espacios municipales ante la vuelta al cole

"Una acción que se lleva a cabo de cara al inicio del curso escolar 2020-2021 dada la complejidad de que éste se desarrolle de forma presencial y ante las limitaciones impuestas por la pandemia del Covid-19 sobre todo a la hora de cumplir la ratio", ha señalado.

Así, el alcalde ha confirmado que desde el Ayuntamiento y "desde la lealtad institucional", ha dirigido una carta al consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. En ella, ha reiterado el ofrecimiento de espacios municipales para el curso escolar y se hace eco de las reclamaciones de las familias, "exigiendo un incremento de medios materiales y humanos que permitan una vuelta al cole segura y que garantice el servicio educativo en base a sus competencias".

El alcalde, que ha vuelto a trasladar todo su apoyo a las familias ante la preocupación que sienten ante este inicio de curso, ha reiterado la "total colaboración" del Ayuntamiento en este sentido, y ha afirmado que desde el equipo de gobierno se procederá a reforzar el personal de limpieza e higienización que ya trabaja en los centros escolares públicos de Torremolinos con un nuevo equipo que irá rotando e intensificando las tareas que de forma diaria y en horario de mañana y tarde ya realizan un total de 33 operarios.

También Ortiz ha avanzado que desde las concejalías de Servicios Sociales y Educación se trabaja ya en medidas dirigidas a aquellas familias con hijos en edad escolar y que tengan dificultades económicas para que esta limitación no suponga un impedimento a la hora de que estos niños tengan que realizar tareas escolares a través de Internet en el caso de que se encuentren en casa como ya ocurrió durante el estado de alarma.

Por otro lado, ha dicho, en el Área de Educación, las ayudas al estudio en Infantil, Primaria y Secundaria, cuyo plazo se encuentra abierto hasta el día 27, se contempla por primera vez la posibilidad de justificar parte de la ayuda mediante las facturas de internet o la compra de material informático; con un total de 150 euros para Infantil y 100 euros para Primaria y Secundaria, así como en las ayudas económicas familiares del Área de Bienestar Social ya son 68 las familias beneficiadas de ayudas que también pueden justificar tanto con la compra de material informático como con el acceso a internet de los escolares.

No obstante, ha agregado en un comunicado, desde Servicios Sociales ponen a disposición otros recursos para que ningún escolar en familia con dificultades económicas pueda verse afectado en este curso escolar. "Esta difícil situación requiere de actuaciones integrales que impliquen a diversas áreas de nuestro Ayuntamiento. Ya lo dijimos en el mes de marzo; esta pandemia la superamos unidos y en Torremolinos no hemos parado de trabajar para que esta salida no deje a ninguna familia atrás", ha concluido.