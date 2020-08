Irene Montero: "Cerrar los prostíbulos va a ser fundamental para controlar la pandemia"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este viernes que cerrar clubes de alterne y perseguir la prostitución "va a ser fundamental" para el control de los rebrotes de coronavirus, ya que "el rastreo es más difícil" en las mujeres prostituidas y es preciso "garantizar sus derechos".

Según dijo en una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, hay que "garantizar los derechos de unas mujeres que, de partida, están en una situación de vulnerabilidad" y "ahora aún más".

Por ello, el Ministerio de Igualdad envió este jueves a las comunidades autónomas una solicitud para que cierren estos establecimientos como parte de sus medidas de refuerzo para combatir el coronavirus. Y es que la orden del Ministerio de Sanidad incumbe a discotecas y ocio nocturno, pero no menciona los prostíbulos.

"Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", ha recordado la responsable de Igualdad.

"Cerrar esos locales de alterne va a ser fundamental y es una de las cosas que nos tiene que caracterizar como Gobierno", ha indicado Montero. Asimismo, criticó que "se habla poco de la industria proxeneta" que, ha subrayado, mueve alrededor de cinco millones de euros a diario.