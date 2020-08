Alba Carrillo critica las operaciones de Diego Matamoros tras su retoque en los glúteos: "Se ha desgraciado un poco"

Los hombres de la familia Matamoros han dado mucho de qué hablar durante estas últimas semanas, gracias a algunos de sus retoques estéticos. Kiko Matamoros se presentó a su puesto de trabajo en Sálvame aún con la hinchazón propia de la intervención. La apariencia del colaborador sorprendió a muchos y Matamoros recibió múltiples críticas por su nuevo aspecto.

Diego Matamoros también se ha animado ha hacerse algún retoque. Padre he hijo han decidido encomendarse al trabajo de Carla Barber, pareja de Diego y médica estética. El todavía marido de Estela Grande luce un aspecto algo diferente; se ha retocado los glúteospara hacerlos más voluminosos y firmes, el abdomen y la mandíbula, según ha ido explicando él mismo a través de su cuenta de Instagram.

Los colaboradores de Ya es mediodía han valorado este martes en directo los retoques estéticos de padre e hijo. Alba Carrillo ha sido especialmente dura con la trasformación del hermano de Laura Matamoros. "A Diego es al que no veo bien, está muy hinchado", ha comentado la colaboradora al ver una comparativa del antes y el después.

Rosa Benito también ha opinado sobre el cambio de la familia Matamoros y ha explicado que ella ve más guapo a Kiko y a cualquier hombre con las arrugas que delatan el paso del tiempo. Carrillo ha continuado valorando el cambio de Diego Matamoros y ha añadido: "Cuando te tocas la cara siendo tan joven, te desfiguras. Se ha desgraciado un poco".

La ex concursante de Gran Hermano Vip ha aprovechado la ocasión para lanzar una pulla a la ex pareja de su amiga y compañera de reality, Estela Grande. "Diego está mandando muchos mensajes contra su exmujer y nos ha metido a Noemí y a mí", ha explicado la colaboradora. "Tiene últimamente la lengua muy larga y eso no se opera", ha sentenciado la ex superviviente.