Barceló admite un "déficit" en Atención Primaria: "No se pueden tener más profesionales donde no los hay"

20M EP

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha reconocido que "existe un déficit de profesionales" en Atención Primaria que actualmente "no se puede resolver" y ha precisado que las bolsas de trabajo de facultativos, especialistas, médicos y enfermeros "están agotadas, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España". "No se pueden tener más profesionales donde no los hay", ha afirmado, antes de pedir "disculpas" por "la situación y los retrasos en los centros de salud".