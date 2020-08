Barceló carga contra la "insolidaridad e irresponsabilidad total" de los negacionistas del virus

Así lo ha indicado en una rueda de prensa para dar a conocer la evolución del virus en la Comunitat Valenciana, en la que ha apuntado que en la autonomía, al contrario de lo sucedido en el País Vasco que pasó a una fase de normalidad antes, nunca ha suspendido la emergencia sanitaria "ni siquiera después del estado de alerta".

En este contexto, ha criticado la "total insolidaridad e irresponsanbilidad total" de los negacionistas con el resto de los ciudadanos que sí que cumplen con las medidas acordadas por las administraciones y ha querido puntualizar que, según ha dicho, "hay algo que está por encima del derecho a manifestarse y expresarse, que es la protección de la salud", amparado en la Constitución.

En este sentido, ha instado a respetar ese derecho y ha calificado de "muy tristes" las imágenes de persoans abrazándose y en contacto directo, sin mascarilla, en la concentración de Madrid. "Hay que tomar medidas de control y estudiar bien y detenidamente si hay manifestaciones de este tipo que ponen en riesgo a la salud que deben ser autorizadas", ha resaltado.

La consellera ha reconocido que la mascarilla, y más en verano, "puede dar agobio" pero la ha defendido como una medida efectiva como lavarse las manos, airear espacios cerrados o mantener las distancias para poder "llegar a cierta normalidad".

Por ello, ha instado a ser "responsables" y ha lamentado el "flaco favor" que hacen las personas que instan a quitársela, a negar la Covid o que afirman que es una "invención". Barceló ha apelado a no hacer caso de estos mensajes porque "tenemos un virus se llama Covid-19 puede terminar en un hospital, en una cama UCI y falleciendo".

Así, ha apelado a la responsabilidad de todos a hacer pedagogía con quienes sostienen estas tesis negacionistas porque "la Covid está aquí y produce fallecimientos".

TEST MASIVOS

Por otro lado, y preguntada por si la Generalitat se plantea hacer test masivos como se llevan a cabo en otras comunidades en alguna zona que tenga mayor incidencia del virus, Barceló ha indicado que el acuerdo alcanzado entre las autonomías y el Ministerio establece poder llevar a cabo PCR en ámbitos concretos que se consideran necesario proteger o realizar un cribado, algo que se está haciendo en residencias donde se han detectado casos, a residentes y personal.

Al respecto, ha indicado que se han oído opiniones, incluso contradictorias, sobre la efectividad de realizar cribados en general, si bien ha reconocido que en algunas ciudadades de fuera de la Comunitat se están haciendo porque se ha perdido la trazabilidad o bien porque se producen concentraciones en algún barrio.

Así, Barceló ha manifestado no se descarta "nunca nada" pero ha resaltado que en la actualidad "no hay ninguna circunstancia que nos lleve a tests o PCR" masivos, salvo en las residencias, porque no se han detectado espacios donde haya concentarción.

En todo caso, ha puntualizado que sí se han llevado a cabo de forma más extensa donde se han contabilizado brotes en locales nocturnos, como en una discoteca de Peñíscola, en Santa Pola y dos de València, o en una industria cárnica.

"Actuamos cuando es un brote y por número de personas que se ven afectadas. En brotes donde no se sepa cuál es el origen, no descartamos que se hagan cribados donde deba hacerse", ha apuntado Barceló quien, no obstante, ha lanzado el mensaje de que no se está perdiendo la trazabilidad del virus ya que todos son brotes "pequeños" y "muy controlables", con personas identificadas.

Preguntada por si cree posible que se pueda llegar a otro confinamiento, la consellera ha señalado que una decisión de ese calibre no corresponde adoptarla a la comunidad autónoma sino al Gobierno central. No obstante, ha hecho hincapié en que en la Comunitat "el índice por cada 100.000 habitamtes está por debajo de la media" pero ha admitido que puede ir cambiando según evolucione la situación.