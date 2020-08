Cuáles son las mejores sábanas para no pasar calor en la cama (y dónde encontrar juegos a buenos precios)

El insomnio, en verano, es un mal que ataca más de lo que nos gustaría. Las altas temperaturas durante el día, no seguir los consejos para mantener la casa fresquita sin abusar del aire acondicionado o decantarse por cenas más copiosas de lo recomendado son algunos de los errores que cometemos la mayoría en época estival. Y es que la consecución de planes (¡o la menta puesta en las vacaciones!) nos impide, en muchas ocasiones, estar pendientes de aquellos pequeños detalles que pueden favorecer nuestro descanso y, por tanto, beneficiar nuestra salud. Y la elección de la ropa de cama está entre ellos.

Además de quitar nórdicos, mantas o colchas, es importante elegir ropa de cama adecuada que, si bien es cierto no puede bajar la temperatura ambiental, sí nos ayudará a generar mejores sensaciones. Tejidos naturales que protejan nuestra piel y no almacenen el calor, colores claros, protección de colchones para aislarlos son tres de las claves que no debemos pasar por alto. Por ello, desde Amazon han habilitado una sección de ropa de cama fresquita para que demos con los modelos que más nos gustan y que mejor descanso nos van a procurar. ¿Quieres saber cuáles han sido nuestros favoritos?

Del cubrecolchón a la sábana... ¡de verano!

- El cubrecolchón, fundamental. Aunque con la elección de unas buenas sábanas, el calor en el dormitorio debería disminuir, nunca se sabe cuándo vamos a sudar más de la cuenta. Y, lo que es peor, si esta reacción natural acabará dejando mancha en el colchón. Para evitarlo, lo mejor es cubrirlo con un protector que lo aísle de la suciedad pero que no merme la calidad de nuestro descanso, como ocurre con los de textura plástica. ¿Qué opinas de este de algodón con cremallera ajustable?

El cubrecolchón lo protege de las manchas de sudor, por ejemplo. Amazon

- La bajera, fina y de algodón. Las fibras naturales tienden a absorber menos calor que los tejidos sintéticos, por ello, las sábanas bajeras que son de algodón 100% son la mejor solución para disminuir la temperatura de nuestra cama. Estas, compatibles con cualquier lavadora, incluyen, además, una goma ajustable para evitar que nuestra piel entre en contacto con el colchón.

El algodón es uno de los mejores materiales para la ropa de cama. Amazon

- En la sábana, el color importa. Elegir colores claros también es importante cuando seleccionamos la ropa de cama estival. Y blancos, amarillos, grises perla, rosas o azules celeste, como las que seleccionamos bajo estas líneas, suelen encontrarse entre las mejores opciones... ¡siempre que sean de tejidos naturales!

El azul celeste es un color veraniego y relajante. Amazon

