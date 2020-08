Cinco niñas españolas, en la final de un concurso mundial por crear 'Lazos: Close To You', una 'app' que ayuda a mayores

Miles de jóvenes en nuestro país deciden cada año qué grado universitario quieren estudiar, en lo que suele ser el último periodo antes de incorporarse mercado laboral. Los datos reflejan que esta decisión la toman más las mujeres que los hombres, ya que las primeras representan un 55,2% del alumnado. Sin embargo, existen ámbitos en los que la disparidad entre géneros es alta, como sucede con las carreras del ámbito tecnológico, en las que predominan los hombres.

En España, las carreras universitarias denominadas STEM, es decir, aquellas relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, encuentran en sus clases una clara mayoría masculina. Tanto es así, que según los datos de la Fundación CYD, de los 48 grados dentro de estas ramas, como pueden ser Física o Ingeniería industrial, en tan solo 11 hay presencia mayoritaria de mujeres.

Es cierto que la disparidad existe también a la inversa en casos concretos, como los grados vinculados con la educación, donde las mujeres son el 78%. Sin embargo, según indica Maldita.es, las mujeres matriculadas en carreras tecnológicas concretamente relacionadas a ingenierías, arquitectura, informática o construcción representan un 24,9%.

Para frenar esta brecha, y evitar que se extienda a un mercado laboral donde ya existe, se creó Technovation Girls, un concurso a nivel mundial que trata de impulsar el talento joven femenino y que busca también generar interés por la tecnología entre mujeres adolescentes de 10 a 18 años.

"Con el apoyo de mentoras voluntarias, las niñas trabajan en equipos para codificar aplicaciones móviles que abordan problemas del mundo real". Así relata la descripción del concurso, en el que cinco jovencísimas madrileñas han logrado presentar un proyecto y salir elegidas de entre 1.500 proyectos, para ser la candidatura del continente europeo.

Ana, Diana, Maialen, Mónica, Carmen y Elena. REPSOL

'Lazos: Close to you', pensado para los más mayores

Diana, Elena, Maialen, Ana y Carmen son las autoras de la aplicación 'Lazos: CloseToYou', supervisada por la mentora y madre de Maialen, Mónica Prieto, junto con su compañero Javier Larraona, ambos trabajadores de Repsol. Juntas han creado una aplicación que se enfoca en ayudar a las personas mayores que viven solas, conectándoles con voluntarios y voluntarias que quieran ayudar.

"Yo hice un año de robótica y no me llamó mucho la atención. Mi madre me recomendó meterme en este taller porque yo estaba poco convencida, pero fue muy interesante y ahora estoy feliz", declara Elena a 20Minutos. Por otro lado, Maialen explica los motivos por los que se han centrado en los ancianos: "La mayoría de problemas en nuestro barrio están relacionados con los mayores, muchos se sienten solos o tienen miedo".

Estas cinco jovencísimas mujeres, con edades de entre 11 y 13 años y vecinas del distrito Retiro, Madrid, comenzaron en noviembre este reto y han conseguido acercar a mayores con personas dispuestas a ayudarles. La 'app' tiene diferentes secciones que permiten a los usuarios reportar calzadas en mal estado, obras, consultar actividades programadas en el barrio o contactar con voluntarios. También cuenta con la opción 'Alerta Buenos días' para recibir un mensaje cada mañana tras despertarse.

Respecto a haber logrado estar en la final mundial del concurso, que decidirá el viernes 14 su ganador, ninguna se lo esperaba: "Ha sido una locura llegar tan lejos. Yo no me lo creía", declara Diana. Y es que primero ganaron a nivel nacional y después al europeo, y ahora reconocen estar nerviosas por saber si lo harán a nivel mundial.

La pandemia de la Covid subió la dificultad

'Demac Power Up', el nombre del equipo de estas jóvenes, está liderado por los mentores Mónica y Javier, y la primera declara que su función principal era guiarles: "Nuestra tarea ha sido motivarlas, introducirlas conceptos tecnológicos desconocidos y sobre todo mantener el ánimo, que con el confinamiento ha supuesto una dificultad añadida". Y es que la cuarentena llegó al poco de comenzar a desarrollar la 'app'.

"Para mí, cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa encerrados, fue el momento más duro", señalan tanto Diana como Elena. Cada semana se reunían dos o tres veces por videollamada, y a pesar de la dificultad inicial, "nos hemos apañado bien", reconocen. "Incluso con la cuarentena, hemos aprendido a programar, a organizarnos y a priorizar tareas", afirma convencida Ana.

Sin embargo, la pandemia les ha arrebatado uno de los grandes atractivos de este concurso, y es que las finalistas estaban invitadas a San Francisco para acudir a la ceremonia final. "Nos ha dolido a todas no poder hacer el viaje. Cuando nos dijeron que habíamos ganado en Europa pero que no podíamos viajar fue un poco mezcla de sensaciones, pero estamos felices", reconoce Diana.

Entre las cinco jóvenes había percepciones diferentes de la tecnología antes de este proyecto. Maialen y Ana sí que tenía más contacto con ella y les había gustado la robótica. Diana, por otro lado, lo asociaba a videojuegos y a Carmen y Elena no les atraía en exceso. Sin embargo, tras este proyecto, todas admiten que su visión ha cambiado por completo y que sí se plantean en un futuro estudiar una carrera relacionada. "No habría imaginado nunca como puede una 'app' mejorar la calidad de vida de un grupo social, y menos que yo con 12 años yo estaría en algo así", relata Carmen.

Por último, tras ser preguntadas por cómo lo celebrarán si al final logran ganar el concurso y ser el mejor proyecto del mundo, ironizan afirmando que "ahorrando para ir a San Francisco". Sin embargo, esperan que haya alguna posibilidad de lanzar la aplicación a todos los niveles, ya que actualmente está en fase piloto. Y Mónica concluye: "Se han dado cuenta de que son capaces de hacer cosas por ellas mismas. La sensación de que puedes crear tecnología es brutal."