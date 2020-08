Iker Casillas se sincera sobre su relación con Sara Carbonero: "No he estado con ella todo lo que debería"

"No he estado con Sara todo lo que debería". Con estas palabras se ha referido Iker Casillas a su relación con su esposa, Sara Carbonero, en una entrevista con la revista Semana, en plena mudanza a Madrid después de pasar cinco años afincados ambos en Portugal junto a sus dos hijos, Martín y Lucas.

El guardameta español anunció la pasada semana que colgaba los guantes después de una exitosa carrera. Su vida cambió tras sufrir un infarto en mayo del 2019, en un entrenamiento con el Oporto. Por su parte, la presentadora fue operada y tratada por un tumor maligno en el ovario.

Ahora, la pareja inicia una nueva vida en la capital española. Según cuenta el exfutbolista del Real Madrid, la periodista le manifestó su deseo de pasar más tiempo con su familia tras la cuarentena. Además, puntualiza: "He estado de un lado para otro. No he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara".

Hace dos semanas, Carbonero asistió sola al funeral de su abuelo en Corral de Almaguer, en Toledo. A muchos les llamó la atención la ausencia de su marido. "No pude ir porque era la final de la Copa de Portugal y para entrar en el estadio tenía que hacerme un test de coronavirus", confiesa Casillas.

"Además, era mi último partido con el equipo y en activo y tenía que estar. Después de ese partido no pinto nada más en el fútbol", añade.

El exportero reconoce que el matrimonio ha atravesado momentos muy difíciles en lo que se refiere a la salud. "Hace un año a Sara y a mí nos cambió la vida y lo que hay que hacer es afrontarlo y disfrutar de lo que se tiene", cuenta.

De momento, todavía no saben dónde van a iniciar esta nueva etapa. "Aún no sabemos dónde vamos a vivir. Las vacaciones las haremos en el pueblo de Sara y en el mío. Somos personas de riesgo y no queremos exponernos", zanja.